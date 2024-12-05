Пісторіус: РФ перевершує Європу у постачанні танків армії

Росія значно перевищує країни Євросоюзу в обсягах постачання танків, заявив, виступаючи у четвер, 5 грудня, в Бундестазі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). За словами німецького міністра, військова загроза з боку Москви зростає.

"Росія повністю перейшла на воєнну економіку й постачає своїм збройним силам щороку від 1000 до 1500 танків. Це приблизно удвічі більше, ніж у п'яти найбільших європейських країн, разом узятих", - сказав Пісторіус. "Нам зрозуміло: Росія становить найбільшу загрозу нашій безпеці й залишиться такою в осяжному майбутньому", - додав урядовець, якого цитує інформагенція dpa.

Ескалація в Балтійському морі

Раніше в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk Борис Пісторіус визнав, що "в Балтійському морі зросла присутність російського військово-морського флоту і цивільних суден". Він нагадав, що там почастішали інциденти, унаслідок яких справа доходить до попереджувальних пострілів у повітря й у воду.

Водночас у розмові з Deutschlandfunk він не став розголошувати деталі обстрілу з російського судна сигнальними ракетами німецького військового вертольота, про який днем раніше згадувала міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). На думку Пісторіуса, детальна інформація про такі випадки не призначена для широкого загалу.

"Ми свідомі щодо стратегічного значення Балтійського моря для багатьох, включно з Росією і Китаєм, зокрема в плані обходу санкцій", - зазначив міністр оборони ФРН. Він додав, що Німеччина "має справу з гібридним методом ведення війни" через який постають "загрози для інфраструктури".

Пісторіус не вперше застерігає щодо РФ, а в НАТО критикують західний ВПК

Власне Борис Пісторіус уже не раз говорив на загрози, які становить масштабне розширення виробництва озброєнь Росією. Ще в квітні цього року Пісторіус вказав, що військово-промисловий комплекс РФ виробляє таку кількість зброї та боєприпасів, що перевищує потреби для ведення війни проти Україні. "Значна частина або частина того, що виробляється, уже не йде на фронт, а потрапляє на склади", - сказав він тоді.

На цьому тлі показово, що напередодні генсек НАТО Марк Рютте визнав структурні проблеми ВПК західних країн. За його словами, нині західні збройові компанії виробляють занадто мало озброєнь, самі ці озброєння занадто дорогі, а терміни постачання занадто довгі.