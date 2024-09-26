Пісторіус: ФРН готова стати опорою стримування РФ у Європі

Основною опорою стримування російської агресії у Європі може стати Бундесвер, заявив очільник міноборони ФРН Борис Пісторіус. Він також підтвердив готовність розгорнути у Литві до 2027 року повноцінну бригаду.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) запевнив, що збройні сили Німеччини - Бундесвер - готові стати основною опорою стримування агресії Росії в Європі. "Ми усвідомлюємо свою відповідальність як центрального логістичного вузла в Європі, що гарантує, що війська зможуть швидко переміщатися з Атлантики на східний фланг у разі потреби", - зазначив Пісторіус, виступаючи з промовою у парламенті Литви у Вільнюсі у четвер, 26 вересня.

Внесок ФРН у збройні сили НАТО він описав так: "Понад 35 тисяч німецьких військовослужбовців, 200 літаків, два фрегати та додаткові сили можуть бути приведені в оперативну готовність до 2025 року". Він підтвердив плани ФРН до 2027 року розгорнути у Литві повноцінну бригаду, зазначивши, що направляти військовослужбовців до цієї країни почнуть уже цього року.

Пісторіус: Для Росії Україна - це лише початок

У своїй промові Борис Пісторіус висловив упевненість у тому, що Україна для Росії - це лише початок. "Росія намагається підірвати нашу єдність, Європейського Союзу та НАТО, гібридними методами. Справжній ворог Путіна - наш вільний та незалежний, демократичний спосіб життя", - наголосив він.

Міністр дорікнув, що у 2014 році після анексії Росією українського Криму міжнародна спільнота "замість того, щоб відреагувати на цей дзвінок, натиснула кнопку "відкласти сигнал тривоги".

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На прохання кореспондента DW прокоментувати заяву Путіна щодо змін у підході до застосування російських ядерних сил, Пісторіус відповів: "Це - частина інструментарію Володимира Путіна. Ми вбачаємо нашу роль не в тому, щоб служити рупором та розповсюджувачем меседжів з погрозами. Це не обов'язково коментувати, завтра буде ще щось. Ми йдемо своїм шляхом, ми робимо те, що вважаємо за правильне, щоб показати, що ситуація під контролем".

Напередодні президент РФ запропонував змінити принципи застосування ядерної зброї та оновити Основи державної політики в галузі ядерного стримування. "Агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію", - заявив серед іншого він.

Путін обґрунтував свою пропозицію "динамічною зміною" поточної воєнно-політичної обстановки і "виникненням нових джерел військових загроз і ризиків" для РФ та її союзників.

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