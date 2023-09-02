Після місії на Місяць Індія запустила корабель до Сонця

Індія після успішної місячної місії запустила сонячну. Космічний апарат Aditya-L1 має допомогти дізнатися більше про вплив сонячного випромінювання на супутники та походження сонячного вітру.

Індія запустила в суботу, 2 вересня, свою першу сонячну місію. Пряму трансляцію вела на своєму сайті Індійська організація космічних досліджень (ISRO). Її подивилися онлайн майже мільйон людей. Ще тисячі зібралися на оглядовому майданчику біля місця запуску, повідомляє Reuters.

Космічний корабель Aditya-L1 (від слова "сонце" на хінді) має подолати 1,5 мільйона кілометрів за чотири місяці та вивчати звідти зорю, розташовану за 150 мільйонів кілометрів від Землі. Завдяки ньому вчені сподіваються дізнатися більше про вплив сонячного випромінювання на тисячі супутників на орбіті.

У довгостроковій перспективі дані місії можуть допомогти краще зрозуміти вплив Сонця на кліматичні моделі Землі та походження сонячного вітру - потоку іонізованих частинок, що йдуть в космічному просторі від Сонця через Сонячну систему (з ним, наприклад, пов'язане таке оптичне явище як північне сяйво).

Місячний успіх Індії

23 серпня Індії четвертою в світі вдалося приземлити космічний апарат на Місяць і першою - поблизу південного полюса супутника Землі.

Раніше успішні місячні місії мали тільки США, Радянський Союз і Китай. Індію намагалась випередити Росія, але її станція "Луна-25" розбилася об поверхню Місяця 19 серпня. У "Роскосмосі" заявили, що корабель "перейшов на нерозрахункову орбіту" та "припинив своє існування".

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