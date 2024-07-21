На тлі протестів у Бангладеш скасували квоти на держпосади

Із середини липня в Бангладеш тривають студентські протести. Їхні учасники вимагали скасування системи квот, що існує багато років. Під час заворушень і сутичок з поліцією загинули понад 100 осіб.

Верховний суд Республіки Бангладеш у неділю, 21 липня, скасував більшість квот на державні посади, які стали причиною масових протестів у країні. Тим самим він відхилив постанову суду нижчої інстанції, який у червні встановив, що 56% державних посад будуть розподілятися за квотою, в основному - родичам ветеранів війни за незалежність від Пакистану 1971 року. Тепер 93% державних робочих місць будуть відкриті для кандидатів на підставі їхніх заслуг.

Система квот, що існувала з 1972 року, гарантувала, що держава піклуватиметься про родичів ветеранів. Крім того, квоти виділяли жінкам, національним меншинам та людям з інвалідністю. У 2018 році її було скасовано, але у 2024 році відновлено рішенням суду.

Студентські процеси на тлі масового безробіття

В умовах високого рівня безробіття серед молоді рішення суду спричинило масові протести студентів по всій країні, які переросли в середині липня в сутички з прихильниками збереження квот і представниками силових структур. Для стабілізації ситуації на вулицях задіяли армію. У країні було введено комендантську годину. Новинні канали перестали виходити в ефір, було відключено мобільний інтернет, а також порушено систему телекомунікаційного зв'язку з іншими країнами. 170-мільйонна країна виявилася відрізаною від зовнішнього світу.

Під час заворушень у Республіці Бангладеш, за останніми даними, загинули 114 осіб. Понад 300 поліцейських дістали поранення, а з 18 липня в Бангладеш перестав працювати інтернет. Генпрокурор Бангладеш Амін Уддін заявив агентству Reuters, що влада знайде винних у насильстві та вживе проти них суворих заходів.