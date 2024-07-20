У Бангладеш запровадили національну комендантську годину

У Республіці Бангладеш тривають простести студентів, які вимагають скасувати запроваджені урядом квоти на робочі місця. Під час заворушень у країні загинули понад 100 осіб.

Уряд Республіки Бангладеш запровадив загальнонаціональну комендантську годину і розгорнув військові сили після сутичок між демонстрантами і поліцією під час студентських протестів. Як передає агенція dpa, про це у суботу, 20 липня, оголосили військові.

За словами міністра внутрішніх справ Асадуззамана Хана, армія буде розгорнута в місті Дакка, столиці країни, та інших районах республіки.

Також повідомляється, що новини місцевих ЗМІ були недоступні в суботу після того, як уряд повністю відімкнув інтернет, телефонний зв'язок та SMS-повідомлення. У місті Дакка 19 липня були заборонені всі зібрання до подальших розпоряджень.

За повідомленням BBC Bangla, з часу застосування сили проти студентських протестів на початку цього тижня у країні загинули понад 100 людей, втім кількість жертв офіційно не підтверджена.

Демонстрації, що тривають з початку липня, спрямовані проти можливого відновлення системи квот. Вона передбачає, що більше половини робочих місць у державному секторі мають бути зарезервовані для певних груп - як от нащадків військових, які боролися за незалежність країни в 1971 році, жінок і людей з бідних районів, передають ЗМІ. Студенти-протестувальники закликають до системи, що більше базується на заслугах.

Протести тривають попри заборони

Попри заборони з боку влади, деякі протести у столиці все ж відбулися. Як передає агенція AFP, у суботу поліція Республіки Бангладеш відкрила вогонь бойовими патронами по протестувальниках у столиці. Щонайменше одна людина була поранена серед тисяч присутніх у житловому районі Рампура на демонстрації, що відбулася всупереч комендантській годині, запровадженій урядом, додає агенція.

Крім цього, за даними поліції, щонайменше 300 бангладешських поліцейських отримали поранення під час п'ятничних зіткнень з демонстрантами в декількох місцях навколо столиці Дакки, про що AFP 20 липня повідомив речник поліції. За його словами, щонайменше 150 поліцейських були госпіталізовані, ще 150 отримали першу медичну допомогу.

Також повідомляється, що у суботу на вулицях столиці були помічені переважно військові.