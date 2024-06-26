У Кенії протестувальники штурмували парламент: є загиблі

Сотні тисяч демонстранти у десятках міст Кенії протестують проти нового закону щодо підвищення податків. Поліція відкрила вогонь, загинули щонайменше 13 людей, ще десятки поранено.

У Кенії загострилися протести проти ухваленого закону, який передбачає підвищення податків і запровадження нових задля поповнення державного бюджету.

Акції протесту, що почалися мирно, у вівторок, 25 червня, набули насильницького характеру: у другій половині дня сотні демонстрантів увірвалися до приміщень парламенту в столиці країни Найробі та підпалили будівлю у кількох місцях, а також громили меблі.

Як передають місцеві ЗМІ, членам парламенту довелося тікати через підвальні проходи. Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ та водомети, а також, за повідомленням газети Daily Nation, відкрила вогонь по демонстрантах. Лише у Найробі, за попередніми даними, загинули п'ятеро людей, а ще десятки отримали поранення. Станом на ранок 26 червня у місцевій асоціації лікарів повідомили про щонайменше 13 людей загиблих під час протестів.

Поліція Кенії та співробітники служби безпеки пере парламентом Кенії Фото: LUIS TATO/AFP

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Підпали урядових будівель

Пізно ввечері понеділка протестувальники також підпалили та частково розграбували будівлю регіонального уряду в Найробі. Повідомлення про пограбування та підпали урядових будівель, офісів депутатів парламенту та автомобілів, а також про мирні демонстрації надходили і з інших регіонів Кенії.

На вулиці понад 30 міст країни вийшли сотні тисяч людей, які протестують проти нового закону про податки, який був ухвалений у третьому читанні у вівторок. Документ підтримали дві третини депутатів, і тепер закон буде подано на підпис президенту країни Вільяму Руто.

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Багато критиків закону, серед яких, зокрема, представники бізнесу та церковні діячі, побоюються, що він призведе до некерованого зростання вартості життя.

У ході акцій протесту, що почалися ще минулого тижня, демонстранти, серед яких переважає молодь, виступають також проти корупції в країні та вимагають відставки президента Руто і створення працездатної державної адміністрації.

Свою стурбованість ситуацією в Кенії висловили 13 західних держав. До країн, що опублікували спільну заяву, увійшли, зокрема, Великобританія, США, Канада та Німеччина.