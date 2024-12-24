Після повалення Асада до Сирії повернулися 25 тисяч біженців

Понад 25 тисяч сирійців повернулися додому з Туреччини з часу повалення режиму Башара Асада, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини.

Понад 25 тисяч сирійців повернулися додому з Туреччини з часу повалення режиму Башара Асада повстанцями ісламістського угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам". "Кількість людей, які повернулися до Сирії за останні 15 днів, перевищила 25 тисяч", - заявив у вівторок, 24 грудня, міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая в інтерв'ю офіційному інформаційному агентству Anadolu.

Туреччина, яка стала домівкою для майже трьох мільйонів сирійських біженців, перебуває в тісному контакті з новими лідерами Сирії і зараз зосереджується на добровільному поверненні сирійців, сподіваючись, що зміна влади в Дамаску дозволить багатьом з них повернутися додому.

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Сирійці зможуть забрати свої речі та автомобілі

Туреччина знову відкрила своє посольство в Дамаску майже через тиждень після того, як режим Асада був повалений. За словами Єрлікая, в посольстві і консульстві Туреччини в Дамаску і Алеппо буде створено міграційний відділ, який вестиме облік сирійців, які повертаються.

Єрлікая зазначив, що одна людина з кожної сім'ї матиме право тричі в'їжджати і виїжджати з 1 січня по липень 2025 року відповідно до правил, які будуть розроблені за вказівкою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він додав, що сирійці, які повертаються до своєї країни, зможуть забрати з собою свої речі та автомобілі.