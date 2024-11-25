ПіС висунула історика Навроцького кандидатом у президенти

ПіС висунула історика Навроцького кандидатом у президенти25 листопада 2024 р.
Польська опозиційна консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) висунула своїм кандидатом на майбутніх президентських виборах Кароля Навроцького. Відповідне рішення було ухвалено під час партійного з'їзду, що відбувся у неділю, 24 листопада, у Кракові, повідомляє "Польське радіо".
41-річний Кароль Навроцький є президентом Інституту національної пам'яті Польщі і не є членом жодної політичної партії. Майбутній кандидат від ПіС на виборах є родом із Ґданська. Він історик, громадський діяч та урядовець місцевого рівня, багато років працював в Інституті національної пам’яті. З 2017 по 2021 рік Навроцький був директором Музею Другої світової війни в Ґданську, а з 2021 року є президентом Інституту національної пам'яті.
У лютому цього року він був у списку розшукуваних Росією у справі про демонтаж пам'ятників перебування Червоної армії в Польщі.
"На наше рішення вплинули і особисті якості доктора Навроцького, його життєвий шлях, але також те, що сьогодні маємо особливу ситуацію. Маємо ситуацію, яку, на жаль, можна охарактеризувати як внутрішню війну, польсько-польську війну. Ми цієї війни не хочемо, хочу це чітко сказати", - обґрунтував вибір голова ПіС Ярослав Качинський.
Нагадаємо, 23 листопада мер Варшави Рафал Тшасковський переміг на праймеріз і отримав право стати кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської коаліції", представник якої Дональд Туск очолює наразі уряд країни.
Президентські вибори у Польщі мають відбутися у травні 2025 року.