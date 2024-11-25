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ПолітикаПольща

ПіС висунула історика Навроцького кандидатом у президенти

Максим Сидоржевський
25 листопада 2024 р.

Кароль Навроцький очолює Інститут національної пам'яті Польщі. Він не є членом ПіС, але буде кандидатом від цієї партії на виборах президента Польщі у травні.

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Кароль Навроцький
Голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль НавроцькийФото: Mikolaj Bujak/Institute of National Remembrance/AP Photo/picture alliance

Польська опозиційна консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) висунула своїм кандидатом на майбутніх президентських виборах Кароля Навроцького. Відповідне рішення було ухвалено під час партійного з'їзду, що відбувся у неділю, 24 листопада, у Кракові, повідомляє "Польське радіо".

41-річний Кароль Навроцький є президентом Інституту національної пам'яті Польщі і не є членом жодної політичної партії. Майбутній кандидат від ПіС на виборах є родом із Ґданська. Він історик, громадський діяч та урядовець місцевого рівня, багато років працював в Інституті національної пам’яті. З 2017 по 2021 рік Навроцький був директором Музею Другої світової війни в Ґданську, а з 2021 року є президентом Інституту національної пам'яті.

У лютому цього року він був у списку розшукуваних Росією у справі про демонтаж пам'ятників перебування Червоної армії в Польщі.

"На наше рішення вплинули і особисті якості доктора Навроцького, його життєвий шлях, але також те, що сьогодні маємо особливу ситуацію. Маємо ситуацію, яку, на жаль, можна охарактеризувати як внутрішню війну, польсько-польську війну. Ми цієї війни не хочемо, хочу це чітко сказати", - обґрунтував вибір голова ПіС  Ярослав Качинський. 

Нагадаємо, 23 листопада мер Варшави Рафал Тшасковський переміг на праймеріз і отримав право стати кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської коаліції", представник якої Дональд Туск очолює наразі уряд країни.

Президентські вибори у Польщі мають відбутися у травні 2025 року.

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