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ПолітикаПольща

Мер Варшави Тшасковський буде кандидатом в президенти Польщі

Дмитро Шварц
23 листопада 2024 р.

Мер Варшави Рафал Тшасковський переміг на праймеріз і стане кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської коаліції". Вибори мають відбутися у травні 2025 року.

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Мер Варшави Рафал Тшасковський
Тшасковський переміг на праймеріз "Громадянської коаліції"Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Мер Варшави Рафал Тшасковський переміг на праймеріз і стане кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської коаліції", представник якої Дональд Туск очолює наразі уряд країни.

Як повідомляє у суботу, 23 листопада, польська агенція РАР, на праймеріз у п'ятницю Тшасковський отримав 74,75 відсотка голосів, тоді як його суперник, чинний міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, - 25,25 відсотка голосів.

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Результати праймеріз оголосив Туск під час Національної ради "Громадянської платформи" у суботу. За словами очільника польського уряду, на праймеріз було віддано 22 126 голосів, а право голосу мали понад 25 тисяч членів партій, що входять до коаліаційного об'єднання "Громадянська коаліція" - "Громадянська платформа", "Зелені", "Новочесна" та "Польська ініціатива".

Президентські вибори у Польщі мають відбутися у травні 2025 року.

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