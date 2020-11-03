Підключення БілАЕС: Лукашенко назвав Білорусь "ядерною державою"

Білоруський правитель Олександр Лукашенко назвав запуск Білоруської атомної електростанції (БілАЕС) історичною подією для країни. Про це він заявив на церемонії підключення першого енергоблоку БілАЕС до об'єднаної енергосистеми Білорусі, яка відбулася у суботу, 7 листопада.

"Все так буденно, ніби метро побудували. Історичний момент - країна стає ядерною державою", - цитує Лукашенка державне білоруське інформаційне агентство "БелТА". У церемонії, окрім Лукашенка, взяли участь державний секретар Союзної держави Росії і Білорусі Григорій Рапота, генеральний директор російської компанії "Росатом" Олексій Лихачов і посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.

Читайте також: Країни Балтії відмовляться від купівлі електроенергії у Білорусі після запуску БілАЕС

Лукашенко провів церемонію у день Жовтневої революції

При цьому фактичне підключення першого енергоблоку БілАЕС до об'єднаної енергосистеми Білорусі відбулося ще у вівторок, 3 листопада. Про це повідомляло білоруське міністерство енергетики.

Читайте також: Протести в Білорусі: затримані понад 250 людей

Однак 7 листопада - день Жовтневої революції - є державним святом у країні навіть після здобуття незалежності від СРСР. Тому ще у вересні Лукашенко анонсував проведення офіційної церемонії саме на цей день під час зустрічі із "політичним активом" країни.

БілАЕС будують за гроші РФ

Будівництво цієї електростанції ведеться поруч із містом Островець у Гродненській області. БілАЕС буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. При цьому введення в експлуатацію першого заплановано на перший квартал 2021 року, а другого - очікується вже у 2022 році.

Станцію будують за російським проєктом "ВВЕР-1200". Лихачов називає її першою атомною станцією покоління ІІІ+, спорудженою за російськими технологіями за межами Росії. Будівництво відбувається за рахунок російського державного кредиту на 10 мільярдів доларів.

Влітку цього року на тлі протестів проти фальсифікацій на президентських виборах у Білорусі Мінськ та Москва домовилися про реструктуризацію цього кредиту. Період користування ним продовжили до кінця 2022 року, а відсоткову ставку знизили до 3,3 відсотка річних. Також міністр енергетики Росії Олександр Новак раніше повідомляв про переговори щодо постачання електроенергії з БілАЕС до РФ на тлі рішення урядів країн Балтії відмовитися від купівлі електрики з Білорусі після запуску станції.

Литва виступає проти будівництва БілАЕС

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що країна не змириться із загрозою, яку являє собою ця електростанція. "Білорусь не почула заклику не створювати загрозу жителям Євросоюзу і зупинити запуск БілАЕС. Тому в Литві починають застосовувати закон про захисні заходи від небезпечних атомних станцій. На литовському ринку немає місця електроенергії, виробленої на небезпечних атомних станціях", - заявив Науседа на початку листопада.

За його словами, Литва працюватиме над тим, аби енергія з БілАЕС не потрапляла не лише на литовський, але й на європейський ринок електроенергії. При цьому енергетична система країни була надлишковою навіть до запуску атомної електростанції.