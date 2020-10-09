 Білорусь запустила перший енергоблок БілАЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Новини

Білорусь запустила перший енергоблок БілАЕС

Поблизу білоруського міста Острівця почав працювати перший енергоблок Білоруської АЕС. Вільнюс заявив, що електроенергія з небезпечних АЕС третіх країн не повинна поставлятися не лише на литовський ринок, а й у Євросоюз.

Введення в експлуатацію БілАЕС заплановано на перший квартал 2021 року

Введення в експлуатацію БілАЕС заплановано на перший квартал 2021 року

У Білорусі у вівторок, 3 листопада, включили в об'єднану енергосистему країни перший енергоблок Білоруської АЕС, повідомило міністерство енергетики. Як повідомив генеральний директор компанії "Росатом" Олексій Лихачов, БілАЕС є першою атомною станцією покоління III+, спорудженою за російськими технологіями за межами Росії.

Білорусія веде будівництво АЕС поруч з містом Островець в Гродненській області за російським проєктом "ВВЕР-1200". Вона буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Генпідрядником будівництва АЕС є група ASE.

Введення в експлуатацію БілАЕС заплановано на перший квартал 2021 року, а введення в експлуатацію другого блоку очікується у 2022 році.

Литва наполгає, що білоруській електроенергії не місце в ЄС

Тим часом Литва заявила, що не змириться із загрозою, яку являє собою ця АЕС. "Білорусь не почула заклику не створювати загрозу жителям Євросоюзу і зупинити запуск БілАЕС. Тому в Литві починають застосовувати закон про захисні заходи від небезпечних атомних станцій. На литовському ринку немає місця електроенергії, виробленої на небезпечних атомних станціях", - написав на своїй сторінці у Facebook президент Литви Гітанас Науседа.

Він зазначив, що слід налаштуватися на роботу над тим, щоб електроенергія з небезпечних АЕС третіх країн не потрапляла не лише на литовський ринок, а й на ринок ЄС. За його словами, треба "також прискорити реалізацію проєкту синхронізації (литовської електромережі. - Ред.) з континентальною Європою, після якої було домовлено не продовжувати торгівлю електроенергією з третіми країнами".

На виконання закону про бойкот електроенергії з БілАЕС компанія Litgrid у вівторок встановила нульову пропускну здатність для комерційного потоку електроенергії з Білорусі. Представники Litgrid повідомили, що в країни Балтії тепер не імпортують електроенергію ні з Білорусі, ні з Росії, за винятком Калінінградської області, з якої Литва продовжує торгівлю.

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