Перша доба без російського газу: що відбувається в Молдові

З 1 січня 2025 року до Молдови більше не надходить газ з Росії. Через це Кишиневу довелося змінити схему електропостачання країни, а в Придністров'ї виникла криза.

Увечері 1 січня 2025 року в Кишиневі не ввімкнулися рекламні вогні вітрин, а на центральній ялинці країни біля будівлі уряду не горіло декоративне освітлення. Також у торгових центрах вимкнули ескалатори, а в громадських будівлях - ліфти. В іншому ж країна живе звичим життям, столиця не занурилася в темряву після того, як російський газовий концерн "Газпром" оголосив, що з нового року повністю припиняє постачання газу в Молдову. Офіційно, як ідеться в повідомленні "Газпрому", "у зв'язку з відмовою молдовської сторони врегулювати заборгованість за постачання газу". Проте насправді - і як причину це не вказують - 31 грудня 2024 року закінчився термін дії договору про транзит російського газу в Європу між "Газпромом" і Україною, а це був основний маршрут поставок у Молдову.

Від російського газу повністю залежала побудована 1964 року на лівому березі Дністра і тепер контрольована владою невизнаної Придністровської республіки Молдовська ДРЕС. Вона генерувала з газу електроенергію і продавала Кишиневу, закриваючи до 80% потреб країни.

Телеекрани і підсвітка вітрин у Кишиневі вимкнені Фото: Alexander Burakov/DW

Що замінить російський газ

Офіційний Кишинів на такий поворот подій очікував, тож ще 16 грудня 2024 року запровадив режим надзвичайної ситуації (НС) терміном на 60 днів. На газопостачання правобережної Молдови, яка давно має біржові контракти, припинення поставок російського газу вплинуло мало.

Щоб компенсувати майбутню нестачу електрики, ще 10 грудня 2024 року держпідприємство Energocom підписало угоду, за якою з 1 січня втричі збільшуються закупівлі електроенергії з румунської атомної електростанції в Чернаводе - по 100 МВт у найближчі три місяці. Уряд Румунії встановив для цих цілей пільгову ціну в 80 євро за МВт/год.

У день запровадження НС протестували і новий варіант електрозабезпечення - в Румунії закупили 27 відсотків енергії від кінцевого споживання. Держсекретар міністерства енергетики Костянтин Боросан пояснив, що частка основного постачальника - Молдовської ДРЕС - знизилася до 31% необхідної енергії, а решту потужностей виробили ТЕЦ у Кишиневі та Бєльцях, які працюють на максимумі.

Частину румунської електрики купують у держкомпаній, але піки споживання в ранкові та вечірні години покриваються закупівлями на біржі втридорога. Якщо енергію від МДРЕС Молдова купувала за ціною 64 євро за МВт/год, то ринкова ціна сягає 188 євро за МВт/год, що може призвести до зростання тарифів для споживачів щонайменше на 50 відсотків.

На компенсації в опалювальний сезон уряд Молдови виділив понад 104 мільйони євро. Міністр праці та соціального захисту Олексій Бузу пообіцяв, що за необхідності сума може бути збільшена.

Будівля уряду Молдови в сутінках Фото: Alexander Burakov/DW

Криза в Придністров'ї наростатиме

31 грудня 2024 року, у день вимкнення МДРЕС, Energocom озвучив фінальний варіант нової схеми електропостачання Молдови: 62 відсотки електрики поставить Румунія, свої теплоелектроцентралі вироблять до 28 відсотків, а решту 10 відсотків становитиме енергія з відновлюваних джерел. В останньому випадку потужності залежать від природних умов, тож влада звернулася до громадян із закликом економити енергію - вимикати світло, використовувати світлодіодні лампи, вмикати пральні машини вночі.

У Придністров'ї ситуація набагато гірша. Підприємство "Тирастеплоенерго" 1 січня 2025 року відключило в містах центральне опалення. Винятки зробили тільки для лікарень та соціальних установ. Опівдні був відключений газ у котельнях, приватному секторі та будинках з автономним опаленням. Регіону загрожує гуманітарна криза.

Вона не вдарить по населенню одномоментно, але посилюватиметься протягом кількох тижнів. Віцепрем'єр Молдови з реінтеграції Олег Серебрян пояснив це технічними особливостями: на Молдовській ДРЕС у трубах ще до трьох тижнів залишатиметься газ, який можна використовувати для забезпечення домашніх господарств.

Сама МДРЕС складається з 12 енергоблоків, з яких три працювали на газі, а решта простоювали. Станція може використовувати мазут і вугілля. Раніше накопичених запасів вугілля для п'ятого енергоблоку вистачить тільки на 50 днів. Разом із Дубоссарською ГЕС такий варіант здатний забезпечити регіон енергією.

Проте йдеться про квартирний фонд. На бюджетоутворювальні промислові підприємства - Молдовський металургійний завод у Рибниці з електросталеплавильним цехом і Рибницький цементний завод - ресурсів не вистачить. Крім того, останні два роки "Газпром" постачав у невизнану Придністровську республіку 5,7 млн кубометрів газу на добу, за які ніхто не платив, а Тирасполь завдяки продажу Кишиневу електрики, виробленої з нього, наповнював бюджет.

Святкова ілюмінація в Кишиневі вимкнена Фото: Alexander Burakov/DW

Що буде далі

У разі відсутності засобів до існування до 300 тисяч громадян Придністров'я можуть перевалити на правий берег - принаймні на таку цифру орієнтується офіційний Кишинів, адже точної кількості жителів невизнаної республіки не знає ніхто. В умовах НС регіону на пільгових умовах можуть бути передані продовольство, медикаменти та товари першої необхідності. А на правий берег, як заявив Олег Серебрян, можливо, будуть переміщені тільки вразливі категорії громадян.

За розпорядженням лідера невизнаної Придністровської республіки Вадима Красносельського, у регіоні з 23 грудня скасовані планові медогляди, підприємства харчової галузі перейшли на нічну роботу, заклади освіти - на дистанційне навчання. У містах організовано тридцять пунктів обігріву та тимчасового перебування на 1325 осіб. Ввечері 2 січня з регіону надходять повідомлення про зупинення чи не всіх промпідприємств за винятком харчових.

Кишинівська ТЕЦ-2 виведена на максимальну потужність Фото: Alexander Burakov/DW

Мешканцям дозволили збирати падіжний ліс без спецдозволів, але заборонили вносити у квартири газові балони з пропаном, попит на які різко зріс. Газовики попереджають, що зберігання такої вибухонебезпечної речовини у квартирах заборонено.

Водночас Кишинів готовий закуповувати газ для Придністров'я на європейському ринку і постачати через газопровід "Турецький потік", але тільки за умови передоплати. На жителів регіону навіть можуть поширити програму компенсацій у зимовий період. Але, як попередив Серебрян, жодних спеціальних цін на газ для Тирасполя не буде. Влада невизнаної Придністровської республіки поки що від допомоги Кишинева відмовилася.