Без російського газу: у Придністров'ї немає газу та опалення

Мешканці Придністров'я через припинення постачання російського газу залишилися без опалення, газу та гарячої води. Тирасполь припинив постачання електроенергії на правий берег Дністра.

Мешканці невизнаного Придністров'я залишилися без газу, опалення та гарячої води з середи, 1 січня, через припинення постачання російського газу транзитом через Україну.

Читайте також: "Історична подія": Україна припинила транзит газу з Росії

У Придністров'ї немає опалення та гарячої води

"Через тимчасове припинення постачання газу на теплогенеруючі об'єкти підприємства з 1 січня 2025 року з 7-ї години ранку припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню", - повідомили в компанії "Тирастеплоенерго". Єдиний виняток там зробили для лікарень.

Зараз у Тирасполі та околицях близько +7°C вдень та -2°C вночі. Людей закликали не відкривати крани гарячої води та не зливати батареї самостійно. Для опалення запропоновано користуватися електрообігрівачами, закласти щілини у вікнах та дверях, завісити їх ковдрами та шторами. "Вдягніться тепліше і прийміть профілактичні лікарські препарати від ГРЗ та грипу", - додали в "Тирастеплоенерго".

Читайте також: У ЄС заявили про готовність до зупинення транзиту газу через Україну

Відключення газу та припинення постачання електроенергії

У компанії "Тираспільтрансгаз-Придністров'я" повідомили про відключення газу для споживачів, у тому числі для багатоквартирних та приватних будинків, а також дахових котелень. Громадян закликали закрити газові крани та не намагатися самостійно відновити його подачу.

Телеканал "ТСВ Придністров'я" повідомляє, що найбільша в регіоні Молдавська (Кучурганська) ДРЕС почала переходити з газу на вугілля для вироблення електроенергії. "Перехід штатний, незважаючи на те, що енергоблоки старі. Генерація відбувається. МДРЕС виробляє 105 мегават і ще 8 дубоссарська станція. Це зараз. Потужність генерації наростатиме, коли багатоповерхівки почнуть грітися обігрівачами", - повідомляє телеканал.

За даними Telegram-каналу "Придністровець", запасів вугілля на ДРЕС вистачить на 50-52 дні. Крім того, станція перестала постачати електроенергію до решти Молдови, на правий берег Дністра. Влада в Кишеневі запевняє, що покриє потреби країни в електроенергії за рахунок закупівель у Румунії.

Як відомо, з 1 січня російський "Газпром" повністю припинив подачу газу через Україну, оскільки закінчився п'ятирічний транзитний договір з "Нафтогазом України". Продовжувати угоду відмовився Київ через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України 24 лютого 2022 року. Наприкінці грудня 2024 року "Газпром" оголосив припинення поставок газу в Молдову.