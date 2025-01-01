Без російського газу: у Придністров'ї немає газу та опалення

Без російського газу: у Придністров'ї немає газу та опалення1 січня 2025 р.
Мешканці невизнаного Придністров'я залишилися без газу, опалення та гарячої води з середи, 1 січня, через припинення постачання російського газу транзитом через Україну.
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У Придністров'ї немає опалення та гарячої води
"Через тимчасове припинення постачання газу на теплогенеруючі об'єкти підприємства з 1 січня 2025 року з 7-ї години ранку припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню", - повідомили в компанії "Тирастеплоенерго". Єдиний виняток там зробили для лікарень.
Зараз у Тирасполі та околицях близько +7°C вдень та -2°C вночі. Людей закликали не відкривати крани гарячої води та не зливати батареї самостійно. Для опалення запропоновано користуватися електрообігрівачами, закласти щілини у вікнах та дверях, завісити їх ковдрами та шторами. "Вдягніться тепліше і прийміть профілактичні лікарські препарати від ГРЗ та грипу", - додали в "Тирастеплоенерго".
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Відключення газу та припинення постачання електроенергії
У компанії "Тираспільтрансгаз-Придністров'я" повідомили про відключення газу для споживачів, у тому числі для багатоквартирних та приватних будинків, а також дахових котелень. Громадян закликали закрити газові крани та не намагатися самостійно відновити його подачу.
Телеканал "ТСВ Придністров'я" повідомляє, що найбільша в регіоні Молдавська (Кучурганська) ДРЕС почала переходити з газу на вугілля для вироблення електроенергії. "Перехід штатний, незважаючи на те, що енергоблоки старі. Генерація відбувається. МДРЕС виробляє 105 мегават і ще 8 дубоссарська станція. Це зараз. Потужність генерації наростатиме, коли багатоповерхівки почнуть грітися обігрівачами", - повідомляє телеканал.
За даними Telegram-каналу "Придністровець", запасів вугілля на ДРЕС вистачить на 50-52 дні. Крім того, станція перестала постачати електроенергію до решти Молдови, на правий берег Дністра. Влада в Кишеневі запевняє, що покриє потреби країни в електроенергії за рахунок закупівель у Румунії.
Як відомо, з 1 січня російський "Газпром" повністю припинив подачу газу через Україну, оскільки закінчився п'ятирічний транзитний договір з "Нафтогазом України". Продовжувати угоду відмовився Київ через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України 24 лютого 2022 року. Наприкінці грудня 2024 року "Газпром" оголосив припинення поставок газу в Молдову.