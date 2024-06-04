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У Києві та семи областях запровадили аварійні відключення

Дмитро Шварц
4 червня 2024 р.

Через перевищення лімітів споживання у Києві, а також у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській та Хмельницькій областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

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Київ під час відключень світла (фото з архіву)
У Києві та семи областях ввели аварійні відключення електроенергіїФото: Roman Pilipey/Getty Images

Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" у вівторок, 4 червня, повідомила про застосування аварійних відключень електроенергії у Києві та семи областях України через перевищення лімітів споживання.

"Незважаючи на неодноразові вимоги "Укренерго" до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, м.Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати", - йдеться у повідомленні.

Також в "Укренерго" заявили, що в цих регіонах з 14:25 цього дня застосовані аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів. Крім цього, НЕК заявила про можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

"Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень", - наголосило "Укренерго".

Також компанія додала, що вимушені відключення електроенергії є наслідком шести комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему.

Читайте також: Глава "Укренерго" розповів, коли припиняться відключення світла в Україні

Шмигаль: Українцям роками доведеться економити електроенергію

Раніше прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак РФ на енергетику України є довгостроковими, тому економія буде частиною повсякденного життя українців в наступні роки.

"Наслідки російських атак на енергетику - довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета - економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 4 червня.

Також він наголосив, що енергосистема України втратила велику кількість потужностей, а економія допоможе виграти час для відновлення системи. "Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", - заявив Шмигаль.

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