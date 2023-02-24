Перед посольством РФ у Берліні встановили підбитий танк

Російський танк Т-72, підбитий біля Бучі, встановили під посольством РФ в Німеччині. Він має як нагадування про війну в Україні.

З нагоди річниці вторгнення Росії в Україну, яка відзначається 24 лютого, перед посольством РФ у Берліні встановили підбитий під Києвом російський танк Т-72.

За словами одного з ініціаторів акції Віланда Ґібеля (Wieland Giebel), машина була уражена 31 березня 2022 року біля Бучі. Він зауважив, що російська влада та військові "вбили, пограбували, переселили мільйони людей і продовжують це робити щодня". "Ми хочемо поставити цей мотлох терористам під двері," - зазначив Ґібель.

Танк стоятиме під посольством до понеділка, 27 лютого.

Читайте також: Канцлер ФРН Шольц: Путін не зміг розколоти Україну і програв

Танк встановлювали через суд

Організатори музею Berlin Story домагалися дозволу на встановлення підбитої машини під дипустановою з минулого року. У червні влада центрального округу Берліну відмовила у проведенні акції. Вона мотивувала це тим, що в танку "напевно загинули люди", тому його встановлення - недоречне. Також чиновники посилалися на зовнішньополітичні інтереси Німеччини і небезпеку для дорожнього руху

Однак у жовтні Адміністративний суд Берліна зобов'язав владу міста видати відповідний дозвіл. Він значив, що у випадку цієї акції йдеться про свободу вираження думок, а міркування про зовнішньополітичні інтереси ФРН не належать до "дорожнього права", спираючись на яке влада округу мала розглядати заявку.

Читайте також: Коментар: Війна Росії проти України стосується нас усіх