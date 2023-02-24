Канцлер ФРН Шольц: Путін не зміг розколоти Україну і програв

Німеччина підтримуватиме Україну "так потужно і так довго, як це буде потрібно", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Що дійсно нас усіх дуже вражає - це рішучість і мужність українців і українок, з якими вони боронять свою свободу", - сказав він у відеозверненні 24 лютого, додавши, що німецька допомога Україні, включаючи зброю, уже сягнула понад 14 мільярдів євро.

"Я розумію, що декого це турбує... Ми робитимемо все для того, щоб у цій війні не дійшло до ескалації, тобто до зіткнення між Росією і НАТО. "Чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни", - вважає німецький глава уряду.

Шольц також сказав, що озираючись на минулий рік стає очевидно, що "російський президент зазнав поразки". "Володимир Путін зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат: Україна об'єднана як ніколи раніше, Європейський Союз згуртований", - підкреслив канцлер.

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