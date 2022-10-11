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Посольство РФ у БерлініФото: Vyacheslav Filippov/TASS/imago images
ПолітикаНімеччина

Біля посольства РФ у Берліні встановлять підбитий танк

Сергій Гуща
52 хв. тому

Раніше місцева влада не дозволила встановити біля посольства РФ у Берліні підбитий російський танк. Суд зобов'язав видати такий дозвіл.

https://www.dw.com/uk/bila-posolstva-rf-u-berlini-dozvolili-vstanoviti-pidbitij-tank/a-63408639

Адміністративний суд Берліна дозволив у вівторок, 11 жовтня, тимчасво встановити біля посольства РФ підбитий в Україні російський танк. 

З ініціативою встановлення виступили організатори музею Berlin Story. На підтримку акції виступив посол України в Німеччині Андрій Мельник, якого днями замінить на посаді Олексій Макеєв. "Зруйнована російська військова техніка, встановлена ​​у центрі Берліна, дасть німцям відчуття жорстокої війни на знищення", - казав Мельник газеті Tagesspiegel.

У червні влада центрального округу міста відмовила у встановленні танка, мотивуючи тим, що в ньому "напевно загинули люди", тому його встоновлення - недоречне. Районні чиновники також зазначили, що така акція торкається зовнішньополітичних інтересів Німеччини, тому дозвіл на її проведення може бути виданий лише зі схвалення федерального уряду. Крім того, вони заявили, що в даному випадку не йдеться про мистецтво, та вказали на небезпеку виникнення проблем з пішохідним і дорожнім рухом через очікуване скупчення людей.

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Суд: Ідеться про свободу вираження думок

Суд дійшов висновку, що не має значення, чи є ця акція мистецтвом чи ні, оскільки йдеться про свободу вираження думок. Судді також зазначили, що міркування зовнішньополітичних інтересів Німеччини не належать до "дорожнього права", спираючись на яке влада округу мала розглядати заявку.

У повідомленні суду сказано, що тротуар напроти посольства не витримає навантаження у 40 тонн, але танк можна встановити неподалік дипломатичної установи на ділянці вулиці, закритій для дорожнього руху. На думку суддів, видача дозволу не порушить дорожній рух, оскільки ділянка вулиці, на якій встановлять танк, і так закрита для автотранспорту.

Суд зобов'язав владу міста видати дозвіл на два тижні та зазначив, що такий строк не вплине на архітектурний вигляд кварталу. Рішення ще може бути оскаржене.

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