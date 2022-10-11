Посольство РФ у Берліні закидали пляшками з фарбою

Пляшки та балони з червоною фарбою розбилися на території дипломатичного представництва РФ у Берліні. Тим часом у бранденбурзькому Вердері невідомі осквернили радянську пам'ятку.

Декілька невідомих увечері 10 жовтня закидали будівлю посольства Росії в Берліні балонами та пляшками з червоною фарбою. Вони розбилися на воротах і території дипломатичного представництва, повідомила берлінська поліція у вівторок, 11 жовтня.

Постраждалих немає. Співробітники посольства вже видалили водорозчинну фарбу.

Тим часом у місті Вердер у федеральній землі Бранденбург невідомі осквернили радянську пам'ятку на міському цвинтарі. За повідомленням поліції, невідомі повалили на землю радянську зірку разом із постаментом та спробували зруйнувати кам'яну меморіальну табличку з іменами полеглих радянських солдатів. На клумбі перед пам'ятником розбили водопровідний кран та повиривали квіти.

В Європі проходять акції на підтримку України

10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети, а також запустила 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські дрони-камікадзе Shahed-136. 43 крилатих ракети та 26 безпілотників збили українські військові. Через атаки росіян були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, виникло понад 30 пожеж. Було частково порушено електропостачання в столиці та 15 областях.

Низка ракет розірвалася поблизу не пов'язаних з інфраструктурою місць: закладів культури та освіти, парків, дитячих майданчиків, бізнес-центрів, житлових будинків. Загинули щонайменше 19 людей, ще 105 були травмовані.

Російські удари різко засудили західні країни, в Управлінні Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини заявили, що ці атаки вказують на порушення законів війни і можуть прирівнюватися до воєнних злочинів.

У низці держав, зокрема в країнах Європейського Союзу та Туреччині, після ударів пройшли акції на підтримку України, деякі з них відбувалися біля дипломатичних представництв Росії.

11 жовтня Росія продовжила наносити ракетні та авіаційні удари по Україні. На Ладижинській тепловій електростанції на Вінниччині ударом дрона-камікадзе пошкоджене енергетичне обладнання. Внаслідок ракетного удару третина Львова залишилася без електроенергії, постраждала одна людина. Загалом у вівторок збройні сили Росії випустили по Україні 28 ракет та низку безпілотників, 20 крилатих ракет і 13 іранських дронів-камікадзе українські військові знищили в повітрі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.