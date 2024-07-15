Заборона ЗСУ бити вглиб Росії: США пояснили причину

Силам оборони України досі заборонено використовувати зброю, яку передають Сполучені Штати, для ударів по російських силах будь-де на території РФ, тому що Вашингтон не хоче, щоб війна вийшла за межі України. Про це заявив прессекретар міністерства оборони США, генерал-майор ВПС США Патрік Райдер в інтерв'ю "Голосу Америки" , опублікованому в понеділок, 15 липня.

"Наша політика щодо ударів на великі відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно", - сказав він.

Райдер нагадав, що нещодавно США санкціонували використання зброї США по російських силах через кордон. "Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям", - зауважив він.

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Водночас посадовець наголосив, що США на регулярній основі говорять з Україною, щоб зрозуміти "її потреби та спробувати розвинути підтримку, необхідну для захисту суверенної української території".

Обмежений дозвіл Україні бити по військових цілях у РФ

Наприкінці травня на тлі посилення російських ударів по Харківській області низка країн вперше дозволили Україні використовувати надану ними зброю, щоб атакувати військові об'єкти на російській території.

Проте дальність стрільби залишається обмеженою настільки, що не дозволяє Україні вражати ключові аеродроми. Американська The Washington Post з посиланням на українських посадовців написала, що США обмежує українські удари по РФ американською зброєю відстанню у 100 кілометрів.

Зняття обмежень на використання наданої Україні зброї для ударів по об'єктах на території РФ було одним із ключових питань на самітіНАТО у Вашингтоні. Однак за підсумками заходу і США, і Німеччина дали зрозуміти, що наразі не планують скасовувати наявні обмеження.

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