Пелосі заявила про активне втручання Кремля у вибори президента США

Росія "активно вживає заходів, спрямованих на підрив президентських виборів" в США і на забезпечення такого їхнього результату, який, "за оцінкою Кремля, найкращим чином відповідає його інтересам". Таку думку висловили спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і голова спецкомітету нижньої палати з розвідки Адам Шифф. Повний текст їхньої заяви опублікований в суботу, 29 серпня, на сайті спікерки.

Документ оприлюднено через рішення Управління директора Національної розвідки США (ODNI) відмовитися від брифінгів для членів Конгресу, включно з комітетами з розвідки обох палат, щодо питання про "закордонні зусилля щодо втручань" в вибори.

За словами авторів заяви, подібні брифінги планувалися на середину вересня і були скасовані. "Це шокує, це - відмова від законного обов'язку тримати Конгрес в курсі того, що відбувається, і зрада права громадськості знати, як іноземні країни намагаються підірвати нашу демократію", - вважають Пелосі і Шифф.

Вони висловили думку, що адміністрація президента США Дональда Трампа робить "політизовані зусилля" для приховування від законодавців і населення інформації стосовно голосування, причому відбувається це тоді, коли "потрібна прозорість і підзвітність".

Пелосі і Шифф звинуватили Трампа в просуванні "хибного наративу"

Спікерка і голова спецкомітету впевнені, що сам Трамп, помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн і очільник Управління директора Національної розвідки США (ODNI) Джон Реткліфф намагаються просувати "помилковий наратив" про нібито рівну зацікавленість низки країн в результаті американських виборів .

За словами демократів, дії Росії, Китаю та Ірану у цьому напрямку "не однакові", а Кремль ще й "активно вживає заходів" для підриву неупередженості голосування, вважають Пелосі і Шифф. При цьому вони не вказують, у чому полягають ці можливі зусилля Кремля.

Раніше Дональд Трамп пояснював відмову від брифінгів ODNI можливістю витоку секретної інформацією.

Нагадаємо, на з'їзді республіканців глава Білого дому офіційно погодився знову балотуватися на пост президента США. Його головним суперником стане демократ Джо Байден. Вибори американського президента пройдуть 3 листопада.