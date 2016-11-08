Байден погодився стати кандидатом у президенти США від демократів

Джо Байден у четвер, 20 серпня, прийняв пропозицію Демократичної партії США балотуватися на пост президента країни від цієї політичної сили. "Це велика честь для мене, я приймаю пропозицію балотуватися в президенти Сполучених Штатів", - заявив Байден на зборах партії.

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У своєму виступі Байден звинуватив чинного президента Дональда Трампа в тому, що він не зміг впоратися з епідемією коронавірусу в США. Нагадаємо, що Трамп спочатку применшував його небезпеку і порівнював з грипом.

"Наш нинішній президент зазнав невдачі у своєму найосновнішому обов'язку перед нацією. Він не зміг захистити нас, він не зміг захистити Америку", - сказав Байден, назвавши ці дії "такими, що не можна пробачити".

Також в останній день з'їду демократів Байден закинув Трампу, що під час його президентства "Америка занурилася в пітьму". Байден буде змагатися з Трампом на виборах президента США, які відбудуться 3 листопада.

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Нагадаємо, 19 серпня сенаторку від Каліфорнії Камалу Харріс було офіційно висунуто на посаду віцепрезидента США. Вона стала першою жінкою та першою афроамериканкою, яка стала кандидаткою на посаду віцепрезидента. Харріс висловила переконання, що "на цих виборах ми маємо шанс змінити хід історії".