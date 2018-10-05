Трамп погодився балотуватися на другий президентський термін, лякає Байденом

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп у четвер, 27 серпня, під час з'їзду Республіканської партії погодився вдруге балотуватися від цієї політсили на пост президента США. У своїй промові, яку він виголосив на галявині біля Білого дому, Трамп жорстко розкритикував головного опонента на виборах, демократа Джо Байдена.

Президент зобразив Байдена, якого в США вважають поміркованим політиком, крайнім лівим екстремістом, який у разі своєї перемоги нібито приведе США до беззаконня, передає інформагенція Reuters.

На тлі пандемії коронавірусу, небезпеку якого Трамп на початку применшував, економічної кризи та протестів проти расизму, чинний президент стверджує, що перемога Байдена може ще більше поглибити коронавірусну кризу та ворожнечу на расовому ґрунті у США. "В Америці Байдена ніхто не буде у безпеці", - заявив Трамп.

У відповідь на ці закиди та на тлі нової хвилі протестів проти поліцейської жорстокості і расизму у Кеноші, під час яких було вбито двох людей, Байден написав у соцмережі Twitter: "Коли Дональд Трамп сьогодні каже, що в Америці Джо Байдена ви не будете в безпеці, озирніться і запитайте себе: наскільки безпечно ви почуваєтеся в Америці Дональда Трампа?".

Під час промови Трампа були присутні близько півтори тисячі гостей, які були переважно без масок та не дотримувалися дистанції. Вони періодично вигукували: "Ще чотири роки!". Утім, виступ супроводжувався також вигуками протестувальників неподалік від Білого дому, які було чутно і під час телетрансляції.

З'їзд Республіканської партії США тривав з 24 по 27 серпня. Делегати з'їзду проголосували за висунення Дональда Трампа кандидатом на посаду президента США. Майка Пенса висунули кандидатом у віцепрезиденти. Пенс також погодився стати кандидатом у віцепрезиденти. На виборах 3 листопада Трампу і Пенсу протистоятимуть кандидат в президенти від демократів Джо Байден та кандидатка у віцепрезиденти Камала Харріс.