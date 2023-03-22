Вселенський патріарх Варфоломій під час візиту в Київ, серпень 2021 рокуФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
РелігіяРосійська Федерація
Варфоломій закинув РПЦ причетність до війни в Україні
Валерій Сааков
1 год. тому
Впливова Російська православна церква теж відповідальна за війну в Україні, переконаний Вселенський патріарх Варфоломій. РПЦ - інструмент для досягнення "стратегічних цілей" влади РФ, наголосив церковнослужитель.
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Вселенський патріарх Варфоломій поклав на Російську православну церкву (РПЦ) частину провини за нинішню війну в Україні. Відповідну заяву головний православний церковнослужитель зробив у середу, 22 березня, під час виступу в литовському парламенті.
"Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії та розділили відповідальність за злочини, скоєнні внаслідок цього, як-от шокуюче викрадення українських дітей", - зазначив Варфоломій, якого цитує агентство Reuters.
Вселенський патріарх наголосив, що російська влада використовує РПЦ як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей". "Наш міжрелігійний діалог повинен зосередитися на способах протистояти і нейтралізувати здатність керівництва Московського патріархату підривати єдність і богословськи легітимізувати злочинну поведінку", - додав він.
У РПЦ поки не відповіли на запит Reuters про коментар щодо цього.
Готовність допомогти РФ у "повоєнному духовному відродженні"
Водночас Вселенський патріарх вказав на готовність його церкви зробити дієвий внесок у "повоєнне духовне відродження" Росії та України.
"Константинопольська церква-мати готова знову допомогти своїм дітям в Україні та Росії, як вона робила це неодноразово в минулому. Наш спільний християнський обов'язок - використовувати сили діалогу, щоб повернути наших російських братів і сестер до нашої спільноти спільних цінностей", - сказав Варфоломій, наголосивши на необхідності "духовного відродження" як в Росії, так і в Україні.
Вселенський Патріарх вважається "першим серед рівних" у православ'ї, що налічує близько 260 мільйонів послідовників по всьому світу, з яких близько 100 мільйонів проживає у Росії, нагадує Reuters.
Нагадаємо, минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації сотень дітей з України. Влада РФ заявляє натомість, що діти були вивезені з України заради їхньої власної безпеки й заперечує порушення прав людини в Україні.