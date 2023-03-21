Варфоломій хоче вивести литовську церкву з-під впливу Москви

Вселенський патріарх Варфоломій планує вивести литовську православну церкву з-під контролю Московського патріархату. Для цього він у Вільнюсі зустрівся з прем'єркою Інгрідою Шимоніте.

Предстоятель Константинопольської православної церкви патріарх Варфоломій заявив у вівторок, 21 березня, що працюватиме з литовською владою над створенням нової філії в цій країні, щоб віряни більше не перебували під цілковитим контролем Москви.

"Сьогодні перед нами відкривається нова перспектива і можливість працювати разом для створення філії Вселенського Патріархату в Литві", - цитує Reuters слова Варфоломія журналістам у Вільнюсі після зустрічі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте.

За словами прем'єрки, деякі православні її країни, в тому числі українські та білоруські біженці, заперечують проти нинішнього статусу церкви як підрозділу Російської православної церкви (РПЦ).

"Цілком природно, що після того, як Росія розпочала повномасштабну агресію в Україні за відкритої та активної підтримки московського патріарха Кирила, деякі литовські православні більше не можуть з чистою совістю залишатися частиною московського патріархату", - сказала Шимоніте.

РПЦ поки не коментувала заяви Варфоломія.

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Константинопольський патріархат вважається у східному православ'ї "першим серед рівних" з-поміж 15 помісних автокефальних церков, але РПЦ має найбільшу кількість православних віруючих - близько 100 мільйонів із 260 мільйонів у всьому світі.

Станом на 2021 рік у переважно католицькій Литві налічувалося близько 100 тисяч православних при загальній чисельності населення 2,7 мільйона осіб.

Нагадаємо, що у 2018 році в Україні створили автокефальну помісну Православну церкву України. Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня 2019 року підписав томос про надання автокефалії для ПЦУ.

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