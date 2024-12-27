Переговори без України: в МЗС відреагували на заяву Лаврова

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Франція нібито пропонує вести переговори щодо війни, розв'язаної Росією, без України. В МЗС України назвали його "патологічним брехуном".

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав очільника МЗС Росії Сергія Лаврова "патологічним брехуном" через його заяву про нібито пропозицію Франції вести переговори щодо війни, розв'язаної РФ, без участі України. Про це Тихий заявив на брифінгу, повідомляє "Укрінформ" у п'ятницю, 27 грудня.

Він наголосив, що підстав вірити "черговій російській брехні" немає, натомість Київ довіряє своїм союзникам. "Мета цих коментарів зрозуміла: посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною і союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно притримуються", - цитує речника МЗС українська державна агенція.

Тихий заявив, що Лавров - "патологічний брехун", який закидав, що "бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян у Бучі - це постановки, фейки". "Мені здається, що після цих усіх слів сприймати його одкровення - це не поважати себе", - сказав Тихий.

Водночас французька агенція AFP наводить заяву неназваного дипломатичного джерела про те, що Франція непохитна у своїй позиції, що саме Україна має визначати "час і умови", за яких вступати у переговорний процес з Росією.

"Російська влада звикла робити нестримані заяви, спрямовані на експлуатацію агресивної війни, за яку вона несе повну відповідальність, - цитує AFP співрозмовника. - Як Франція неодноразово заявляла з початку війни, саме Україна, країна, що зазнала агресії, має визначити час і умови, за яких вона бажає вступити в переговорний процес".

Лавров заявив, що Париж нібито пропонував вести переговори без Києва

26 грудня глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю ЗМІ заявив, що Франція нібито неодноразово зверталася до Росії за допомогою закритих каналів із пропозиціями налагодити діалог щодо війни, яку розв'язала Росія проти України, причому зробити це без участі останньої.

Також Лавров заявив, що Москва від контактів не відмовлялася і була "готова послухати" пропозиції Заходу, передає "Коммерсант". Водночас російське видання пише, що Лавров розцінив пропозиції, які нібито робив офіційний Париж, як "двозначні".

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