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Символічне зображення кібератак з Росії
Парламенти Словаччини і Польщі постраждали від кібератак, які йшли, зокрема, з Росії.Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/imago images
ПолітикаПольща

Парламенти Польщі та Словаччини зазнали кібератак з Росії

Даниїл Сотников | Степан Смишляєв
1 год. тому

У Польщі кібератаку пов'язали із визнанням Сенатом правлячого в Росії режиму терористичним. У Словаччині була виведена з ладу парламентська система голосування.

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Парламенти Польщі та Словаччини зазнали кібератак, у тому числі з боку Росії, повідомила у четвер, 27 жовтня агенція AFP з посиланням на представників парламентів обох країн.

Кібернапади було вчинено "з кількох напрямків, у тому числі з боку Російської Федерації", заявив представник польського Сенату. На його думку, це могло бути пов'язане з ухваленим напередодні рішенням Сенату, яким російська влада була визнана терористичним режимом.

У Словаччині постраждала система парламентського голосування. Через кібератаку довелось відкласти ранкове голосування та перервати парламентську сесію. "Усю комп'ютерну мережу парламенту було паралізовано", - заявив віце-спікер парламенту Габор Грендель. За словами спікера парламенту Словаччини Бориса Коллара, були відключені не лише комп'ютери, але й телефони.

Російські кібератаки в Європі

У середині жовтня російські хакери атакували низку державних і приватних сайтів Болгарії, масованої DDoS-атаки зазнали, зокрема, сторінки болгарського президента, уряду, ключових міністерств та Конституційного суду.

Відповідальність за кібернапад взяло на себе російське угруповання хакерів KillNet. Раніше воно вже скоювало низку DDoS-атак на сайти держустанов та приватних компаній у кількох країнах, у тому числі в Німеччині та Литві. За даними німецького видання Spiegel, атака у ФРН була пов'язана з постачанням озброєння Україні. У Литві атаку пов'язували із блокуванням транзиту вантажів до Калінінграда.

Також це угруповання намагалося скоїти DDoS-атаки під час голосування у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2022", але фахівцям боротьби з комп'ютерними злочинами вдалося їм завадити.

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