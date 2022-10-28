Парламенти Польщі та Словаччини зазнали кібератак з Росії
Даниїл Сотников | Степан Смишляєв
1 год. тому
У Польщі кібератаку пов'язали із визнанням Сенатом правлячого в Росії режиму терористичним. У Словаччині була виведена з ладу парламентська система голосування.
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Парламенти Польщі та Словаччини зазнали кібератак, у тому числі з боку Росії, повідомила у четвер, 27 жовтня агенція AFP з посиланням на представників парламентів обох країн.
Кібернапади було вчинено "з кількох напрямків, у тому числі з боку Російської Федерації", заявив представник польського Сенату. На його думку, це могло бути пов'язане з ухваленим напередодні рішенням Сенату, яким російська влада була визнана терористичним режимом.
У Словаччині постраждала система парламентського голосування. Через кібератаку довелось відкласти ранкове голосування та перервати парламентську сесію. "Усю комп'ютерну мережу парламенту було паралізовано", - заявив віце-спікер парламенту Габор Грендель. За словами спікера парламенту Словаччини Бориса Коллара, були відключені не лише комп'ютери, але й телефони.
Відповідальність за кібернапад взяло на себе російське угруповання хакерів KillNet. Раніше воно вже скоювало низку DDoS-атак на сайти держустанов та приватних компаній у кількох країнах, у тому числі в Німеччині та Литві. За даними німецького видання Spiegel, атака у ФРН була пов'язана з постачанням озброєння Україні. У Литві атаку пов'язували із блокуванням транзиту вантажів до Калінінграда.
Також це угруповання намагалося скоїти DDoS-атаки під час голосування у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2022", але фахівцям боротьби з комп'ютерними злочинами вдалося їм завадити.