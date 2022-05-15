Російських хакерів підозрюють в атаці на "Євробачення-2022"

Невідомі хакери намагалися перешкодити проведенню фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2022", але фахівцям боротьби з комп'ютерними злочинами вдалося їм завадити. Про це у своєму Twitter повідомила у неділю, 15 травня, пресслужба італійської поліції.

Хакери намагалися проникнути до комп'ютерної мережі конкурсу в день першого півфіналу, 10 травня, а також провести так звані DDoS-атаки під час фінального голосування у ніч проти 15 травня. На думку експертів, за атаками може стояти російська хакерська група Killnet.

Росія була позбавлена ​​можливості брати участь у 66-му "Євробаченні" через агресивну війну в Україні. Перемогу в конкурсі здобув український гурт Kalush Orchestra.

Журі Грузії та Азербайджану усунули від голосування у фіналі

У неділю, 15 травня, національні мовники Грузії та Азербайджану висловили подив опублікованими результатами голосування національних журі. Обидві країни вказали, що їхні журі дали найвищий бал - 12 - Україні, а не Великобританії, як зазначено у підсумкових таблицях конкурсу. Згідно з останніми Україна отримала від журі двох країн по 6 балів.

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Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що у Грузії та Азербайджану, а також ще чотирьох країн - Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Марино - після другої генеральної репетиції другого півфіналу "було виявлено певні порушення у результатах голосування". Після чого їх було замінено на "агрегований результат".

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"EBU вкрай серйозно ставиться до будь-яких можливих спроб маніпулювання голосуванням на конкурсі та має право відкликати такі голоси відповідно до офіційних інструкцій з голосування, незалежно від того, чи можуть такі голоси вплинути на результати", - йдеться у заяві спілки.

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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу Kalush Orchestra з України - переможці "Євробачення-2022" у Турині Гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. І справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні Stefania країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 2. Сем Райдер, Великобританія Завдяки Сему Райдеру Великобританія гідно заявила про себе на конкурсі "Євробачення". У композиції Space Man багато музичних цитат, присвячених Елтону Джону, Фредді Меркьюрі та Девіду Боуї.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 3. Шанель, Іспанія Тверк, виконаний на сцені "Євробачення-2022" Шанель, мабуть, зробив свою справу. У представниці Іспанії, яку звати так само, як і легендарний французький будинок моди, багато шанувальників не лише в Турині.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 4. Корнелія Якобс, Швеція Пісня Hold me closer у виконанні Корнелії Якобс та постановка номера на "Євробаченні" в Турині - результат копіткої роботи. Варто послухати і подивитися.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 5. Konstrakta, Сербія Назва пісні In corpore sano - цитата з вислову "У здоровому тілі - здоровий дух". Експериментальною виявилася не лише композиція в жанрі інді-поп, а й постановка номера, під час якого Konstrakta постійно миє у тазі руки. Так співачка висміює завищені суспільні уявлення про красу та здоров'я.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 6. Mahmood & BLANCO, Італія Пісня у виконанні популярних в Італії Махмуда та Ріккардо Фаббриконі, який виступає під сценічним ім'ям BLANCO, називається Brividi. Мабуть, тільки італійською мовою можна так красиво назвати мурашки на шкірі. Балада з Італії - одна з найкрасивіших на "Євробаченні-2022". А переможці фестивалю в Сан-Ремо - точно найстильніші.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова На "Євробаченні-2022" Молдова не стала вкотре вдаватися до заступництва Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу на пісню Trenuletul про поїздку поїздом, що йде з Кишинева до Бухареста.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 8. Аманда Георгіаді Тенфіорд, Греція У трихвилинній мелодрамі Die Togheter у виконанні Аманди Георгіаді Тенфіорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 9. Маро, Португалія Назва пісні Saudade, saudade у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 10. Subwoolfer, Норвегія Під звуки електропопа норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: Give that wolf a banana. Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і тролять публіку і журналістів.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 11. S10, Нідерланди Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - даремно витрачати час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Композиція De Diepte (глибина) - це нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 12. Охман, Польща Сильний голос Охману дістався, мабуть, у спадок. Його дідусь був у Польщі знаменитим оперним співаком.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 13. Стефан, Естонія Стефана по праву можна назвати естонським Джонні Кешем: за гарний низький голос і кантрі-баладу Hope ("Надія"), виконану ним на "Євробаченні-2022" у Турині.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 14. Моніка Лю, Литва Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними похитуваннями під пісню Sentimentai та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 15. Шелдон Райлі, Австралія Свою любов до екстравагантного одягу представник Австралії Шелдон Райлі пояснив ще й тим, що у дитинстві мама не дозволяла йому вбиратися. Натомість тепер він носить усе, що йому подобається, причому не лише на сцені.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 16. Надір Рустамлі, Азербайджан На "Євробаченні" в Турині Азербайджан пішов звичним для цієї країни шляхом і представив композицію, написану міжнародним колективом, який створив не один хіт "Євробачення". Балада Fade to black у виконанні Надіра Рустамлі згодилася б і для прогнозу погоди: у ній часто й пронизливо звучить слово "the weather".

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 17. Маріус Беар, Швейцарія Із голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара. Він виконав у Турині джазову баладу Boys do cry. Але не всі хлопці можуть плакати так гарно, як заспівав представник Швейцарії.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 18. WRS, Румунія Композиція Llamame ("Зателефонуй мені") - приклад ще одного несподіваного міксу на "Євробаченні" у Турині: балканський фольклор та сальса. За Урса (так вимовляється ім'я виконавця) проголосувало чимало глядачів.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 19. Джеремі Макізе, Бельгія Спів для представника Бельгії на "Євробаченні-2022" у Турині - хобі. Основний вид діяльності Джеремі Макізе - гра у футбол. Він є воротарем одного з клубів другої ліги у Бельгії.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 20. Роза Лінн, Вірменія У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими були обклеєні декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 21. The Rasmus, Фінляндія На "Євробаченні-2022" Фінляндія зробила ставку на безпрограшний варіант і відправила в Турін відомий рок-гурт The Rasmus. Але навіщо солісту дали із собою у дорогу жовтий дощовик? Дощ йшов в Італії лише на церемонії відкриття.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 22. We are domi, Чехія У складі електропоп-тріо - солістка Домініка і два музиканти з Норвегії, які живуть у Чехії. Чим не символ нової об'єднаної Європи!

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 23. Systur, Ісландія Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім незрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежимося перекладом: "З сонцем, яке з кожним днем все вище". Це - про надію на краще.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 24. Alvan & Ahez, Франція Франція у Турині відмовилася від традиційного шансону (його на "Євробаченні-2022" виконала учасниця з Литви), а знову продемонструвала свою культурну різноманітність. Вперше після 1996 року на конкурсі прозвучала пісня бретонською мовою.

''Євробачення-2022'': підсумки фіналу 25. Малік Гарріс, Німеччина Малік Гарріс родом із американо-німецької родини. Але з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс він лише однофамілець. Хоча проти такої спорідненості Малік нічого не мав би проти, зізнався він в інтерв'ю DW. Представник Німеччини посів на конкурсі у Турині останнє місце. Автор: Андрій Бреннер

