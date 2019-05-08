Литва зазнала масованої кібератаки

Литва зазнала інтенсивної кібератаки, що, ймовірно, надходить з Росії. Про це у понеділок, 27 червня, заявив представник Національного центру кібербезпеки Йонас Скардінскас. Тим часом у міноборони Литви вказали, що напад було спрямовано на литовські держустанови та приватні компанії, зазначивши, що з найсильнішими DDoS-атаками вдалося впоратися, і послуги захищеної Національної мережі передачі даних відновлено.

За словами Скардінскаса, "цілком ймовірно, що подібні атаки триватимуть найближчими днями, особливо в транспортному, енергетичному та фінансовому секторах". Він зазначив, що кібератака, ймовірно, надходить з Росії.

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Раніше прокремлівське хакерське угруповання Killnet, що в минулому стояло за кібератаками на урядові сайти в США, Польщі та Німеччині, опублікувало в Telegram відео з вимогою до влади Литви протягом 48 годин "розблокувати транзит до Калінінграда", інакше, пригрозили хакери, "компанії з вашої країни опиняться у жахливих умовах”.

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Москва раніше висловила протест проти запроваджених Вільнюсом обмежень на транзит низки вантажів з Росії до Калінінградської області. Ці обмеження було запроваджено в рамках санкцій Євросоюзу проти РФ через війну в Україні.

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