Російські хакери масовано атакували державні сайти Болгарії

Відповідальність за кібернапад взяло на себе угруповання KillNet, яке раніше вже атакувало сайти в низці західних країн. Причиною атак хакери називають підтримку України Болгарією.

Хакери провели масштабну DDoS-атаку на веб-сайти президента, уряду, важливих міністерств і конституційного суду Болгарії, а також інших установ та організацій. "Хакерська атака прийшла з території Російської Федерації", - заявив у суботу, 15 жовтня, директор Національної слідчої служби Болгарії Борислав Сарафов, повідомляє dpa.

Через кібератаки доступ до постраждалих сайтів було заблоковано або сповільнено, але витоку інформації чи персональних даних не відбулося. "Це є нападом на болгарську державу", - заявив генеральний прокурор країни Іван Гешев. Він додав, що Болгарія, як частина європейської сім'ї, захищає європейські цінності, але це також має наслідки.

Атака через підтримку України

Атаки розпочалися вранці у суботу, окрім сайтів органів влади від них також постраждали сторінки аеропортів, медіа та телекомунікаційних провайдерів, повідомляє болгарська агенція Novinite з посиланням на дані Головного управління боротьби з організованою злочинністю Болгарії.

Відповідальність за них взяло на себе російське хакерське угруповання KillNet, яке, як вважається, було створено в березні 2022 року і вже провело низку DDoS-атак на сайти державних установ та приватних компанії в кількох країнах, зокрема в Німеччині і Литві. Також це угруповання намагалося провести DDoS-атаки під час голосування у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2022", але фахівцям боротьби з комп'ютерними злочинами вдалося їм завадити.

У пов'язаному з KillNet Telegram-каналі стверджується, що атаки на болгарські сайти здійснювалися через підтримку України "за допомогою ваших поставок зброї через "продажний румунський уряд". За словами Івана Гешева, більшість хакерів, які брали участь в атаці, походять з російського міста Магнітогорськ.