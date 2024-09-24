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Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом

Валерій Сааков
24 вересня 2024 р.

Голодомор 1932-1933 років був актом геноциду, визнали швейцарські парламентарі. Це рішення швейцарського парламенту прокоментував голова ВР Стефанчук, назвавши його "історичним".

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Символ Голодомору
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Парламент Швейцарії - Національна Рада - визнав Голодомор 1932-1933 років актом геноциду. Відповідну резолюцію більшість членів швейцарського парламенту підтримала під час засідання в вівторок, 24 вересня. Як повідомляє сайт законодавчого органу Швейцарії, проєкт резолюції сформулювала й внесла на розгляд парламентарів комісія з питань закордонної політики. Під час голосування її підтримали 123 швейцарських законодавці, 58 висловилися проти, а семеро членів парламенту утрималося.

"Національна Рада визнає актом геноциду очевидно систематичні дії, які призводять до масового і цілеспрямованого голоду і вчиняються з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку повністю або частково", - йдеться далі в тексті.

Водночас у документі наголошується, що внаслідок Голодомору лише в Україні протягом 1932-1933 років загинуло чотири мільйони людей. Крім того, у тексті згадується й смерть близько двох мільйонів казахів та сотень тисяч росіян, котрі так само потерпали від насильницької колективізації та цілковитої конфіскації продовольства, яку провадила тодішня радянська влада під керівництвом Йосипа Сталіна.

Стефанчук назвав це рішення "історичним"

На визнання Голодомору геноцидом членами швейцарського парламенту відреагував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. У своєму дописі в соцмережі Facebook він назвав цей крок "історичним".

"Вдячний швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. (...) Це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв", - наголосив голова українського парламенту у Facebook.

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