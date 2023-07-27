Італія визнала Голодомор геноцидом українців

Сенат Італії (верхня палата парламенту) визнав у середу, 26 липня, Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"У 1932-1933 роках комуністичний режим Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) на чолі з Йосипом Сталіним навмисно спровокував голод, який спричинив мільйони смертей, переважно селян і дрібних землевласників, серед цивільного населення", - йдеться в тексті резолюції .

Зазначається, що Голодомор спричинив від семи до 10 мільйонів смертей, значно скоротивши сільське населення в Україні, а Радянський Союз заперечував існування Голодомору до 1980-х років, згодом приписуючи його природним і ненавмисним причинам.

Італійські сенатори наголошують, що "пам'ять про Голодомор та радянські злочини проти українського народу набуває ще більшого значення сьогодні у світлі російського вторгнення та нової спроби стерти українську національну ідентичність".

Зеленський: Справедливості бути

Італія стала 29-ю країною, що визнала Голодомор геноцидом.

Рішення привітав президент України Володимир Зеленський. "У 90-ті роковини Голодомору цей крок засвідчує: справедливості щодо минулих і нинішніх жертв кремлівського режиму бути!", - написав він у Twitter.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що цей крок "відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв і застерігає майбутні покоління від злочину геноциду".

Голодомор в Україні

У 1932-1933 роках штучний масовий голод в Україні організувало керівництво СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор в Україні заговорили вже після розвалу Радянського Союзу.

У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу. В 2016 році парламент затвердив звернення до іноземних держав з закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.

До кінця 2022 року Голодомор визнали геноцидом 15 країн, а з початку 2023-го - ще 14. Процес активізувався, зокрема, через повномасштабну війну Росії проти України.