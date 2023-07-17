Остін напередодні "Рамштайну" поговорив із Резніковим

Під час наступної зустрічі в форматі "Рамштайн" в форматі онлайн 18 липня партнери обговорять потреби України у ППО і боєприпасах.

Напередодні зустрічі в форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"Сьогодні я поговорив із своїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим напередодні завтрашньої віртуальної зустрічі Контактної групи з оборони України, на якій ми продовжимо підтверджувати нашу тверду підтримку України", - написав американський міністр у понеділок, 17 липня, у Twitter.

Згідно з інформацією на сайті Пентагону, на засіданні у форматі "Рамштайн" основну увагу приділять нагальним потребам України в протиповітряній обороні та боєприпасах, а також підтримці та матеріально-технічному забезпеченню України в довгостроковій перспективі.

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Міністр оборони України Резніков у своєму Twitter за підсумками розмови з Остіном, зокрема, подякував США за надання касетних боєприпасів і пообіцяв, що Україна буде обережною в їх використанні. Резніков заявив, що вони з колегою обмінялись планами щодо зустрічі, яка відбудеться у вівторок, 18 липня.

Засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" пройде в онлайн форматі. Це буде вже 14-та зустріч контактної групи з оборони України.