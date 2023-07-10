Майже дві третини громадян ЄС - за військову допомогу Києву

З постачанням ЄС військової техніки Україні в середньому погоджуються 64 відсотки його громадян. При цьому з усіх заходів підтримки України та тиску на РФ, які вживає ЄС, військова допомога найменш популярна.

Серед усіх заходів, які вживає Європейський Союз у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну, найменш популярним є фінансування закупівель та постачання озброєнь Києву. Але навіть у неї рівень підтримки достатньо високий - в середньому по ЄС з цією політикою згодні 64 відсотки громадян. Такі дані наводяться у соціологічному дослідженні "Євробарометр", опублікованому в понеділок, 10 липня.

При цьому думки громадян різних країн Євросоюзу у цьому питанні суттєво розходяться. Найменше тих, хто підтримує постачання зброї Україні за європейський рахунок, у Болгарії (30 відсотків), на Кіпрі (36 відсотків) та у Словаччині (37 відсотків). Найбільше - у Швеції (93 відсотки), Португалії (90 відсотків), Фінляндії та Данії (89 відсотків). У Німеччині рівень підтримки нижчий за середній: 62 відсотки.

Найрішучіша підтримка - наданню гумдопомоги

Найбільш підтримуваним населенням Євросоюзу заходом у зв'язку з російською агресією в Україні є забезпечення гуманітарною допомогою людей, які постраждали від війни - з нею згодні 88 відсотків громадян ЄС. Прийом біженців підтримують 86 відсотків, а надання фінансової підтримки Україні - 75 відсотків опитаних.

Дещо менш популярними є штрафні заходи щодо РФ. Так, економічні санкції підтримують 72 відсотки населення Євросоюзу, а заборона на мовлення в ЄС російських державних ЗМІ, таких як "Спутник" та RT - 66 відсотків.

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Підтримка дій ЄС трохи знизилася

Опитування "Євробарометр" було проведено у травні-червні 2023 року. Порівняно з його даними за січень-лютий підтримка заходів ЄС у цій сфері трохи знизилася: у середньому приблизно на 2 відсотки по шести пунктах.

Крім цього, 82 відсотки вважають, що Європейський Союз має якнайшвидше знизити свою залежність від російських джерел енергії. Взимку таку політику підтримували 84 відсотки респондентів.

Загалом реакцією ЄС на російське вторгнення в Україну задоволено 56 відсотків респондентів, а реакцією уряду своєї країни задоволено 54 відсотки.

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В опитуванні "Євробарометр", проведеному з 31 травня по 21 червня у 27 країнах ЄС, взяли участь 26 425 громадян Євросоюзу. Це дослідження Європейська Комісія, Європарламент та інші інститути та агенції ЄС використовують для моніторингу громадської думки з питань, що стосуються Європейського Союзу, ставлення до політичних та суспільних тем. Проект існує з 1974 року.