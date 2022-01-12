ООН збирає світом 4,4 мільярди євро на допомогу Афганістану

Організація об'єднаних націй звернулася до світової спільноти з закликом про негайну допомогу Афганістану. Необхідно 4,4 мільярди євро, щоб запобігти гуманітарній катастрофі в країні, заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс у Женеві 11 січня. За його словами, з 39 мільйонів мешканців Афганістану невідкладної допомоги потребують 22 мільйони людей.

Зібрані кошти підуть серед іншого на прискорення будівництва тимчасового житла та забезпечення доступу до питної води, а також на боротьбу з хворобами та голодом. Експерти вважають, що цього року з недоїданням зіткнуться 4,7 мільйона ​​жителів Афганістану.

У тому числі близько 550 мільйонів євро необхідні для утримання 5,7 мільйона ​​афганців, які втекли до сусідніх держав, зазначили в ООН. Загальна сума безпрецедентна серед аналогічних кампаній організації для окремо взятої країни. Для порівняння, навирішення гуманітарних проблем, викликаних військовим конфліктом на Донбасі, ООН наприкінці грудня просила в світу 190 мільйонів доларів, у найгіршому 2015 році - 319 мільйонів доларів.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді попередив про загрозу розпаду Ісламської Республіки та утворення масових потоків біженців. З подібним явищем буде складно боротися, оскільки воно здатне вийти за межі регіону, зазначив він.

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США виділять 300 млн доларів

Влада США вже відгукнулася на заклик і пообіцяла виділити понад 300 млн доларів. Йдеться про фінансування, постачання продовольства та підтримку в галузі охорони здоров'я, пояснили в Агентстві Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).

Рада Безпеки ООН у грудні 2021 року одноголосно ухвалила рішення про постачання гуманітарної допомоги до Афганістану. Проте вона не повинна потрапляти до рук представників радикального ісламістського руху "Талібан", який кількома місяцями раніше встановив контроль над країною.

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