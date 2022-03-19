ООН: Понад 3,3 мільйона людей залишили Україну через війну

Війна Росії проти України змусила понад 3,3 мільйона українців залишити країну в пошуках безпеки, захисту та допомоги. Про це повідомили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у суботу, 19 березня.

Згідно з інформацією ООН, з початку війни, 24 лютого, виїхало 3 328 692 українців, з них 58 030 - в п'ятницю, 18 березня. Близько 90 відсотків тих, хто покинув Україну, - жінки та діти. Нагадаємо, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни через воєнний стан. Втім, для деяких категорій чоловіків існують винятки.

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Найбільше біженців з України прибуло до Польщі - загалом понад два мільйони осіб. Молдова прийняла понад 518 тисяч біженців з України, Румунія - понад 359 тисяч, Угорщина - майже 300 тисяч, Словаччина - понад 240 тисяч.

В ООН уточнюють, що багато з тих, хто прибуває з України до сусідніх Польщі, Угорщини та Словаччини, потім їдуть далі в інші країни Європейського Союзу в межах Шенгенської зони, яка дає право на вільне пересування. "За нашими оцінками, велика кількість людей переїхала в інші країни", - зауважили в організації.

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Водночас, за даними УВКПЛ ООН, понад 184 тисячі українців прибуло до Росії, а 2,5 тисячі - до Білорусі. Крім того, з 21 по 23 лютого в Росію прибуло 50 000 людей з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

Також майже 6,5 мільйона українців вважаються внутрішньо переміщеними особами всередині країни. Також станом на 16 березня з України виїхали 162 тисячі громадян третіх країн, зазначили в ООН.

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УВКБ ООН спочатку оцінювало, що до чотирьох мільйонів людей можуть залишити Україну, але минулого тижня заявило, що їхня кількість, ймовірно, буде вищою. До війни Україна мала близько 37 мільйонів населення в регіонах, які контролюються урядом, за винятком анексованого Росією Криму та ОРДЛО, додали в організації.

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