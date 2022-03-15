90 відсотків українців можуть опинитися за межею бідності через війну - ООН
За прогнозами ПРООН, якщо війна РФ проти України триватиме ще наступного року, 90 відсотків українців можуть стикнутися з крайньою бідністю та економічною вразливістю.
Наслідки атаки на Маріуполь, 9 березня 2022
До 90 відсотків українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться протягом наступного року. За оцінкою Програми Розвитку ООН (ПРООН), у такому разі затяжна війна зведе нанівець попередні два десятиліття економічних досягнень держави.
"Очевидно, що крайній варіант сценарію - це загалом крах економіки. І це в кінцевому підсумку може призвести до того, що до 90 відсотків людей або опиняться за межею бідності, або піддаються високому ризику (бідності)", - сказав адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер (Achim Steiner) у середу, 16 березня, пише Reuters.
За його словами, агенція працює з українським урядом, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу економіки. Програма спрямована на надання грошових переказів сім'ям на купівлю їжі, щоб вижити, та утримати їх від втечі, підтримуючи основні послуги.
Два відсотки українців за межею бідності до війни
Штайнер пояснив, що межа бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від 5,50 до 13 доларів на людину на день. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приблизно два відсотки українців мали менше за позначку в 5,50 доларів на день.
За оцінками ПРООН, досягнення України за 18 років розвитку можуть бути зведені нанівець війною протягом року-півтора.
Станом на 10 березня, за даними Офісу президента, Україна вже понесла збитки на суму щонайменше 100 мільярдів доларів внаслідок повномасштабного нападу РФ. Як пояснювали в міністерстві економіки 11 березня, лише прямі збитки України від війни сягають 120 мільярдів доларів.
О 5 ранку 24 лютого Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну з кількох напрямків. Захід засудив агресивні дії РФ та запровадив низку санкцій зокрема проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт. Багато світових брендів оголосили про свій вихід з російського ринку.
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