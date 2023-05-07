Росіяни заявили про велику атаку українських дронів на Крим

За твердженнями росіян, вночі на Крим летіли понад 10 українських безпілотників. В Telegram-каналах повідомляли про вибухи в Севастополі та Саках.

У ніч на неділю, 7 травня, понад 10 українських безпілотних летальних апаратів були спрямовані в окуповані Росією Крим та Севастополь, стверджує в Telegram очільник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, три дрони були збиті або впали в районі Севастополя, "жодні об'єкти у місті не постраждали". Про долю решти безпілотників Развожаєв нічого не каже, так само як не наводить жодних світлин чи відео з дронами або їхніми уламками.

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Вибухи в Севастополі і Саках

При цьому агенція Reuters з посиланням на український моніторинг Telegram-каналів, повідомляє, що вночі сталися вибухи в Севастополі та Саках, де розташований військовий аеродром РФ.

Російські Telegram-канали стверджують, що внаслідок атаки немає постраждалих.

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