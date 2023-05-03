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Пожежу на нафтобазі поблизу Кримського мосту спричинив безпілотник
Гасіння пожежі на нафтобазі поблизу Кримського мостуФото: @kondratyevvi/Telegram/AFP
КонфліктиРосійська Федерація

Пожежу на нафтобазі біля Кримського мосту спричинив дрон

Валерій Сааков
2 год. тому

Пожежу на нафтобазі в селищі Волна Краснодарського краю РФ спричинив приліт безпілотника, пишуть російські державні пропагандистські ресурси.

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Займання одного з резервуарів з нафтопродуктами на нафтобазі в селі Волна Краснодарського краю РФ сталося через падіння безпілотника. Про це в середу, 3 травня, повідомив російський державний пропагандистський ресурс "ТАСС" із посиланням на органи влади. За даними видання, пожежу поки що не вдалося загасити.

Раніше губернатор російського регіону Веніамін Кондратьєв, який повідомив про подію, нічого не згадував про причину інциденту.

Як повідомлялося, нафтобаза, де сталася подія, розташована неподалік від російського порту Тамань у Краснодарському краї та відносно близько до Кримського мосту. Раніше місцева влада сповіщала, що на цьому об'єкті сталося займання резервуара з нафтопродуктами.

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Дрони атакували російський аеродром - ЗМІ

Тим часом низка російських ЗМІ та Telegram-каналів пишуть про інциденти на військових об'єктах РФ унаслідок атак безпілотників.

Так, видання "Медуза" повідомило з посиланням на кілька Telegram-каналів про атаку дронів на російський аеродром поблизу населеного пункту Сеща в Брянській області. Внаслідок атаки кількох безпілотників пошкоджень зазнав військово-транспортний літак Ан-124, йдеться в повідомленні. Офіційних повідомлень російської влади про це немає.

Раніше в Повітряних силах Збройних сил України зазначали, що частина задіяних у нічній атаці по Україні дронів-камікадзе була запущена саме з території Брянської області РФ.

Також у пресслужбі міністерства надзвичайних ситуацій Ленінградської області РФ повідомили про пожежу на аеродромі в селі Гостилиці. За даними російських чиновників, на летовищі спалахнули шини. Про постраждалих і причини інциденту нічого не повідомляється.

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