У Краснодарському краї РФ недалеко від Кримського мосту палає нафтобаза. 29 квітня в анексованому Росією Севастополі теж горіла нафтобаза (на фото).Фото: MIKHAIL RAZVOZHAEV/TELEGRAM/REUTERS
КатастрофиРосійська Федерація
Поблизу Криму в РФ палає нафтобаза
Валерій Сааков
1 год. тому
Біля Криму на одній з нафтобаз поблизу порту Тамань у Краснодарському краї РФ загорівся резервуар із нафтопродуктами. Пожежу поки не загасили.
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Неподалік від російського порту Тамань у Краснодарському краї в ніч на середу, 3 травня, сталося займання резервуара з нафтопродуктами. Про подію повідомив губернатор російського регіону Веніамін Кондратьєв, не уточнивши причину інциденту.
За даними російського посадовця, пожежі в селищі Волна Темрюцького району присвоєно вищий ранг складності. На місце стягнуто пожежників та екстрені служби. З вогнем борються 188 осіб і спеціальна техніка. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.