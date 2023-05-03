Поблизу Криму в РФ палає нафтобаза

Біля Криму на одній з нафтобаз поблизу порту Тамань у Краснодарському краї РФ загорівся резервуар із нафтопродуктами. Пожежу поки не загасили.

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1 год. тому 1 год. тому

Неподалік від російського порту Тамань у Краснодарському краї в ніч на середу, 3 травня, сталося займання резервуара з нафтопродуктами. Про подію повідомив губернатор російського регіону Веніамін Кондратьєв, не уточнивши причину інциденту.

За даними російського посадовця, пожежі в селищі Волна Темрюцького району присвоєно вищий ранг складності. На місце стягнуто пожежників та екстрені служби. З вогнем борються 188 осіб і спеціальна техніка. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

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Нафтобаза поблизу Керченського мосту

Як видно з численних відео, поширених у соціальних мережах, нафтобаза, де сталася подія, розташована відносно близько до Кримського мосту.

Нагадаємо, 29 квітня в анексованому Росією Севастополі сталася пожежа на одній з нафтобаз, унаслідок чого за даними Головного управління розвідки міністерства оборони України вигоріло 10 резервуарів з нафтопродуктами.

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