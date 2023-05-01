  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
На Брянщині підірвали потяг з нафтопродуктами (фото - ілюстративне)
Фото: florin1961/imago images
КонфліктиРосійська Федерація

У РФ на Брянщині підірвали потяг з нафтопродуктами

Валерій Сааков
2 год. тому

Унаслідок підриву залізничного полотна в Брянській області РФ з рейок зійшов локомотив з цистернами, що містили нафтопродукти. Місцева влада підозрює диверсію та проводить розшук двох підозрюваних.

https://p.dw.com/p/4QkVx

На території Брянської області РФ у понеділок, 1 травня, зійшли з рейок локомотив і сім вагонів, що перевозили нафтопродукти. 

"В Унечському районі на 136 км залізничних колій Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, унаслідок чого зійшов з рейок локомотив вантажного потяга", - написав губернатор регіону Олександр Богомаз у Telegram-каналі.

За даними регіональної влади, локомотив загорівся. З рейок зійшли також сім вагонів. Рух потягів на ділянці Унеча-Рассуха зупинено. Постраждалих немає, каже місцева влада. 

Читайте також: Поблизу Санкт-Петербурга знову пошкоджено енергооб'єкт

Розшукують двох диверсантів

Як повідомляє низка російських Telegram-каналів, потяг перевозив нафтопродукти та пиломатеріали.

За їхніми даними, влада Брянщини проводить операцію з розшуку та затримки двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до "диверсії". Є інформація, що обидвох підозрюваних зафіксували камери відеоспостереження.

Читайте також: ФСБ РФ заявляє про бої та диверсантів у Брянській області

Колія, що з'єднує РФ з Білоруссю

Тим часом моніторингова група "Белорускі Гаюн" уточнює, що залізнична лінія, на якій стався інцидент, веде з Унечі до Білорусі.

Читайте також: Знищений у Білорусі літак був російським флагманом - ByPol

Партизани як рушій спротиву російській окупації 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Пожежа на аеродромі в Курську

У Курській області РФ пожежа на аеродромі через атаку дрона

У Курській області РФ пожежа на аеродромі через атаку дрона

Місцева влада називає причиною займання резервуара з нафтопродуктами атаку безпілотника. Про постраждалих не повідомляється.
Конфлікти6 грудня 2022 р.
Нафтобаза в Туапсе

Бєлгород атакували дрони, в Туапсе горіла нафтобаза

Бєлгород атакували дрони, в Туапсе горіла нафтобаза

У російських містах вночі трапилося кілька інцидентів за участі дронів. ЗМІ повідомляють, що безпілотники атакували нафтобазу в Туапсе, де виникла пожежа. У Бєлгороді три БПЛА залетіли в житлові квартали.
Конфлікти28 лютого 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

На Брянщині підірвали потяг з нафтопродуктами (фото - ілюстративне)

У РФ на Брянщині підірвали потяг з нафтопродуктами

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск на оппозиційному з'їзді у Ржешуві

Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?

Польща напередодні виборів. Чи є шанс у Туска та опозиції?

Політика3 год. тому
Равеннський міст

Проїзний за 49 євро - подорожуйте Німеччиною і не тільки!

Проїзний за 49 євро - подорожуйте Німеччиною і не тільки!

Подорожі7 год. тому10 фото
Польські танки Leopard 2, що їх передали Україні, лютий 2023 року

Український контрнаступ: цілі, шанси та ризики

Український контрнаступ: цілі, шанси та ризики

Конфлікти28 квітня 2023 р.
Якщо розробки атомників стануть реальністю, такі великі труби на АЕС більше будуть непотрібні

Малі ядерні реактори: прорив чи зомбі-технологія?

Малі ядерні реактори: прорив чи зомбі-технологія?

Економіка28 квітня 2023 р.
Військовослужбовці Бундесверу прибувають до Литви в рамках угоди про посилення східного флангу НАТО, вересень 2022

Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок

Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок

Політика28 квітня 2023 р.
Бої в Бахмуті (архівне фото)

Що російськомовні у ФРН думають про війну РФ з Україною

Що російськомовні у ФРН думають про війну РФ з Україною

Конфлікти28 квітня 2023 р.
На головну сторінку