У РФ на Брянщині підірвали потяг з нафтопродуктами
Валерій Сааков
2 год. тому
Унаслідок підриву залізничного полотна в Брянській області РФ з рейок зійшов локомотив з цистернами, що містили нафтопродукти. Місцева влада підозрює диверсію та проводить розшук двох підозрюваних.
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На території Брянської області РФ у понеділок, 1 травня, зійшли з рейок локомотив і сім вагонів, що перевозили нафтопродукти.
"В Унечському районі на 136 км залізничних колій Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, унаслідок чого зійшов з рейок локомотив вантажного потяга", - написав губернатор регіону Олександр Богомаз у Telegram-каналі.
За даними регіональної влади, локомотив загорівся. З рейок зійшли також сім вагонів. Рух потягів на ділянці Унеча-Рассуха зупинено. Постраждалих немає, каже місцева влада.
Як повідомляє низка російських Telegram-каналів, потяг перевозив нафтопродукти та пиломатеріали.
За їхніми даними, влада Брянщини проводить операцію з розшуку та затримки двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до "диверсії". Є інформація, що обидвох підозрюваних зафіксували камери відеоспостереження.