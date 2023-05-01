У РФ на Брянщині підірвали потяг з нафтопродуктами

Унаслідок підриву залізничного полотна в Брянській області РФ з рейок зійшов локомотив з цистернами, що містили нафтопродукти. Місцева влада підозрює диверсію та проводить розшук двох підозрюваних.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

На території Брянської області РФ у понеділок, 1 травня, зійшли з рейок локомотив і сім вагонів, що перевозили нафтопродукти.

"В Унечському районі на 136 км залізничних колій Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, унаслідок чого зійшов з рейок локомотив вантажного потяга", - написав губернатор регіону Олександр Богомаз у Telegram-каналі.

За даними регіональної влади, локомотив загорівся. З рейок зійшли також сім вагонів. Рух потягів на ділянці Унеча-Рассуха зупинено. Постраждалих немає, каже місцева влада.

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Розшукують двох диверсантів

Як повідомляє низка російських Telegram-каналів, потяг перевозив нафтопродукти та пиломатеріали.

За їхніми даними, влада Брянщини проводить операцію з розшуку та затримки двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до "диверсії". Є інформація, що обидвох підозрюваних зафіксували камери відеоспостереження.

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Колія, що з'єднує РФ з Білоруссю

Тим часом моніторингова група "Белорускі Гаюн" уточнює, що залізнична лінія, на якій стався інцидент, веде з Унечі до Білорусі.

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