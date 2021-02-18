Офіс генпрокурора розраховує на екстрадицію затриманого в Іспанії майданівця

Керівник департаменту "справ Майдану" в Офісі генерального прокурора Олексій Донський заявив про те, що натепер є всі підстави для екстрадиції затриманого нещодавно в Іспанії підозрюваного в убивствах під час Євромайдану. Про це Донський заявив у четвер, 6 травня, в коментарі інформагенції "Інтерфакс-Україна".

"Офіс генпрокурора отримав підтвердження щодо цього затримання від міжнародного департаменту Нацполіції України", - сказав Донський, коментуючи інформацію іспанської поліції про затримання розшукуваного в Україні підозрюваного.

За словами керівника департаменту, Офіс генпрокурора звертався до правоохоронних органів Іспанії із запитом про надання правової допомоги та екстрадиції особи, підозрюваної в замаху на вбивство міліціонерів у 2014 році. Донський наголосив, що повідомлення про підозру цій людині було ще в січні 2018 році. "Ми вважаємо, що є всі підстави для його екстрадиції в Україну", - заявив Донський.

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Донський уточнив, що у 2018 році підозрюваний був оголошений у розшук, а в березні 2020 року суд виніс рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно, а після цього були спрямовані доручення про надання правової допомоги та екстрадиції.

Відповідаючи на питання агентства про те, наскільки корелюється кримінальне переслідування цієї людини із законом про амністію учасників Майдану, керівник департаменту у "справах Майдану" зазначив: "Цей закон не може застосовуватися - він суперечить кримінально-процесуальному кодексу, оскільки в КПК прямо написано, що будь-який закон, який не відповідає КПК, не може застосовуватися в кримінальному провадженні".

Нагадаємо, напередодні іспанська поліція повідомила про затримання в провінції Валенсія українця, якого підозрюють у вбивстві двох правоохоронців під час Євромайдану 2013-2014 років.