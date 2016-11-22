В Іспанії затримали підозрюваного в убивствах під час Євромайдану

Поліція Іспанії затримала підозрюваного у вбивстві двох правоохоронців під час Євромайдану в Києві в 2013 році. Про це у середу, 5 травня, повідомили у пресслужбі Національної поліції Іспанії.

"Нацполіція затримала у Валенсії втікача, який розшукується в Україні за вбивство двох поліцейських під час демонстрації... Події сталися під час заворушень в Києві в 2013 році, коли затриманий, озброєний рушницею і приблизно 60 патронами, відкрив вогонь по офіцерах. Він вдався до крайніх заходів безпеки, щоб не бути виявленим владою, і постійно змінював адресу, провівши останні тижні в хатині, розташованій у віддаленій сільській місцевості", - йдеться у повідомленні іспанської поліції, цитує агенція "Українські новини".

Зазначено, що поліцейське розслідування розпочалося в квітні 2020 року, коли через іспанського аташе в Україні стало відомо, що цей утікач може перебувати в провінції Валенсія, можливо, в місті Пусол. Згодом місцезнаходження підозрюваного було виявлено, а його самого заарештовано.

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"Події, за які його розшукували, стосуються 2013 року під час заворушень в центрі Києва. Втікач, озброєний гвинтівкою і приблизно 60 патронами, відкрив вогонь по присутніх поліцейських, убивши принаймні двох з них, хоча українська влада не знає точної кількості співробітників, поранених і вбитих в результаті дій цієї людини", - додано в повідомленні.

Український журналіст Юрій Бутусов повідомив на своєму Facebook, що, за його даними, затриманим за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР) є харків'янин Дмитро Липовий, який "19 лютого 2014-го року передав свій мисливський карабін "Сайга" і 60 патронів групі майданівців, які зайняли будівлю Консерваторії - а саме Зіновію Парасюку і Івану Бубенчику, які вранці 20 лютого вели вогонь по Беркуту і внутрішніх військах". Бутусов при цьому стверджує, що "підстави для екстрадиції Липового в Україну сфальсифіковані".