 Один із речників Джо Байдена подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

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Новини

Один із речників Джо Байдена подав у відставку

У Білому домі оголосили про відставку заступника прессекретарки президента США Джо Байдена, який погрожував журналістці.

Ексзаступник прессекретарки Білого дому Ті Джей Дакло

Ексзаступник прессекретарки Білого дому Ті Джей Дакло

Заступник прессекретарки Білого дому Ті Джей Дакло, якому закидали погрози журналістці, подав у відставку. Про це у суботу, 13 лютого, заявила речниця президента США Джен Псакі. "Ми віддано намагаємося кожного дня відповідати встановленим президентом стандартам у ставленні до інших з гідністю та повагою (...) у наших словах та діях", - йдеться в її заяві.

Сам Дукло написав у Twitter, що "жодними словами не можна описати мій жаль, моє збентеження та мою огиду до власної поведінки". У п'ятницю, 12 лютого, Білий дім відсторонив речника від роботи на тиждень без нарахування зарплати, і це рішення викликало критику в медіасередовищі.

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Згідно з повідомленнями ЗМІ, Дукло погорожував, що "знищить" репортерку веб-сайту Politico та її репутацію. Перед тим журналістка поставила питання про відносини Дукло та репортера новинного сайту Axios. Згодом представники ЗМІ нагадали Псакі про те, що на інавгурації президент США Джо Байден дав обіцянку звільнити кожного, хто ставитиметься до інших без поваги.

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