Джо Байден нагадав про відповідальність Дональда Трампа за штурм Капітолія

Президент США Джо Байден нагадав американцям про крихкість демократії та заявив, що Дональд Трамп морально відповідальний за провокацію насильства під час штурму Капітолія 6 січня. Про це ідеться у заяві Байдена, поширеній Білим домом у суботу, 13 лютого.

"Хоча остаточне голосування не призвело до засудження, суть обвинувачення не заперечується. Навіть ті, хто виступав проти обвинувального вироку, як-от лідер (республіканської. - Ред.) меншості в Сенаті Макконнелл, вважають, що Дональд Трамп був винен в "ганебному невиконанні обов'язків" і "по суті морально відповідальний за провокацію" насильства, що супроводжувало штурм Капітолія, наголосив Байден.

Президент США нагадав про всіх, хто загинув під час штурму Капітолія, і тих, чий добробут опинився під загрозою 6 січня. У цей день під час атаки на Конгрес США загинули шестеро осіб. "Цей сумний розділ нашої історії нагадав нам про те, що демократія - крихка. Її завжди необхідно захищати. Ми повинні постійно проявляти пильність", - зазначив Байден і додав, що "насильству й екстремізму немає місця в Америці". Він закликав співгромадян до єднання.

Макконнелл пояснив, чому голосував проти

Нагадаємо, ініціатори імпічменту колишньому президенту США Дональду Трампу не змогли здобути необхідної підтримки у Сенаті США. Під час голосування 57 сенаторів визнали Трампа винним у "підбурюванні до заколоту", подіях, що завершилися 6 січня штурмом Капітолія. Натомість 43 сенатори проголосували "проти". Для ухвалення імпічменту потрібно було щонайменше 67 голосів сенаторів, тобто дві третини.

Як заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, він проголосував проти, оскільки Трамп уже не обіймає посаду президента. На думку Макконнелла, імпічмент попереднього президента став би небезпечним прецендентом, оскільки це дало би Сенату владу виключати конкурентів з політичної боротьби в майбутньому. Втім, Макконнелл наголосив, що Трамп був практично та морально відповідальний за штурм Капітолія, а також ганебно уникнув виконання президентських обов'язків.

Своєю чергою, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що неспроможність засудити Трампа увійде ганебною сторінкою в історію Сенату США. За його словами, підбурювання до атаки на Конгрес є найганебнішою дією, до якої вдався будь-який президент, утім, більшості республіканців забракло сміливості це засудити.