Напад на католицьку церкву у Стамбулі: одна людина загинула

Одна людина загинула внаслідок нападу на церкву Святої Марії в районі Сариєр у Стамбулі, повідомив глава МВС Туреччини. Двоє нападників зникли, їх розшукують.

Двоє невідомих у масках і з вогнепальною зброєю напали на прихожан католицької церкви Святої Марії в районі Сариєр у Стамбулі, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая в неділю, 28 січня. Внаслідок нападу одна людина загинула, а нападники зникли, їх розшукують.

Виступаючи перед журналістами біля церкви, губернатор Стамбула Давут Гюль заявив, що жертва нападників мала громадянство Туреччини, інших постраждалих немає. За його словами, що нападники стріляли лише в одну людину, повідомляє агенція Reuters. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку, а її мотиви залишаються невідомими.

Влада Туреччини і Папа Римський висловили співчуття

Анкара рішуче засуджує "підступний напад", наголосив Єрлікая в дописі в соціальній мережі Х. Із засудженням виступив і мер Стамбула Екрем Імамоглу. Співчуття висловив і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Reuters з посиланням на повідомлення його офісу.

Папа Римський Франциск також висловив свої співчуття у зв'язку із нападом на прихожан церкви. "Я висловлюю свою близькість громаді церкви Святої Марії у Стамбулі, яка зазнала збройного нападу під час меси, що призвело до загибелі однієї людини", - сказав він наприкінці своєї щотижневої молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані.