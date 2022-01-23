Очільник МЗС Австрії: Європа залежна від енергоносіїв з Росії

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) заявив, що в умовах кризи в Україні постачання російського природного газу не повинно підпадати під санкції ЄС. Також необхідно виключити газопровід в Балтійському морі "Північний потік-2", пояснив консервативний політик в інтерв'ю недільному випуску австрійської газети Die Presse, опублікованому 26 січня.

Шалленберґ зазначив австрійській газеті, що "Північний потік-2" ще не працює. Тому, за його словами, трубопровід не можна використовувати як погрозу. "Ми в Європі певною мірою залежні від енергоносіїв з Росії, - зазначив дипломат. - Ми не зможемо змінити це за ніч, якщо хочемо тепла та електроенергії". При цьому міністр наголосив, що на випадок російського вторгнення в Україну інтенсивно опрацьовуються масштабні економічні та фінансові санкції з боку Європейського Союзу. "Буде дуже чітка, однозначна та швидка відповідь у випадку ескалації", - пояснив Шалленберґ. Він не відкидає відключення Росії від банківської платіжної системи SWIFT.

Читайте також: "Північний потік-2" і "ціна" агресії Росії: у ЄС нема єдності

Нагадаємо, австрійська нафтогазова компанія OMV є одним із інвесторів "Північного потоку-2". Важливий газовий хаб, який розподіляє російський газ до європейських країн, також розташований поблизу Відня.

Раніше зі схожою заявою виступив німецький політик, прем'єр-міністр федеральної землі Баварія та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder). Він заявляв, що закриття газопроводу "Північний потік-2" або взагалі припинення всіх поставок газу з Росії вдарить і по Німеччині.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 18 січня ще раз підтвердив готовність Німеччини до дискусії щодо можливої відмови від газопроводу "Північний потік-2" у разі нападу Росії на Україну.

Газопровід "Північний потік-2" з'єднує Росією та Німеччину дном Балтійського моря. В Україні розцінюють "Північний потік-2" як геополітичний проєкт, що несе політичну та економічну загрозу. У німецькому уряді раніше наголошували на тому, що проєкт є суто економічним і виступали за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи.