Обшуки у Коболєва: ДБР розслідує законність масштабного відчуження газу

Державне бюро розслідувань (ДБР) у вівторок, 1 лютого, провело обшуки у рамках розслідування справи про незаконне відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 мільярда гривень.

У пресслужбі ДБР поінформували, що слідчі дії проводять у колишнього керівництва компанії "Нафтогаз України", у офісі оператора українських газосховищ "Укртрансгазу" та у керівників інших приватних підприємств, назви яких не уточнюють. За даними українських інформагенцій, правоохоронці приходили, зокрема, до екскерівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який очолював концерн з 2014 по 2021 рік. Очільником "Укртрансгазу" нині є Сергій Перелома.

Посадовців підозрюють у протиправному відчуженні 305 мільйонів кубометрів природного газу. Зокрема, слідство перевіряє інформацію про правомірність повернення "Нафтогазом України" боргу комерційним структурам, який виник понад двадцять років тому.

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Слідчі перевіряють законність відчуження газу

За версією ДБР, керівництво "Нафтогазу" за зверненням компанії "Укртрансгаз" погодило документи щодо мирової угоди з певними комерційними структурами "без належних повноважень і підстав". На основі цього, стверджують слідчі, Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, "що дало змогу наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 мільйонів кубометрів природного газу".

При цьому в ДБР наголошують, що за висновками експертів, сума збитків від таких дій становить 2,1 мільярда гривень.

За даними слідчих, Коболєв підписав рішення акціонера "Укртрансгаз" щодо мирових угод без узгодження із наглядовою радою "Нафтогазу".

Справа двадцятирічної давнини

Справа стосується газових суперечок з кінця 1990-х. Тоді приватна компанія "Укренергозбут" передала "Укртрансгазу" 418 мільйонів кубометрів газу для постачання споживачам, однак остання здійснила лише меншу частину поставок, а 305 мільйонів кубометрів палива залишилися в газотранспортній системі.

Подальші 20 років цей газ так і не поставили споживачам "Укренергозбуту", сторони судилися за нього. У 2018-2019 році у конфлікті з'явилася ще одна компанія "Фін-Інвест", яку пов'язували з бізнесменом Костянтином Жеваго і якій передали право вимоги грошового боргу за газ. Компанія навіть змогла стягнути з "Укртрансгазу" понад 200 мільйонів гривень. У 2020 році це право вимоги боргу перейшло вже до нової фірми - "Профі-Газ", яка, за даними розслідувачів-журналістів, мала ознаки фіктивності. З нею державна компанія і пішла на мирову угоду, передавши 305 мільйонів кубометрів газу. При цьому "Укртрансгаз" почала вимагати у "Нафтогазу" відшкодувати йому завдану мільярдну шкоду за цей газ.

Коболєв відкидає підозри

Екскерівник "Нафтогазу" у публікацій на своїй сторінці у Facebook підтвердив, що правоохоронці проводили у нього домашній обшук. "З нашого боку було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду", - написав він. Він також пояснив, що підставою для обшуку стала "кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго".

За словами Коболєва, урегульовуючи цю проблему, "команди "Нафтогазу" та "Укртрасгазу" керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько двох мільярдів гривень". Ексочільник "Нафтогазу" також переконує, що ця сума значно перевищувала "ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання".

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