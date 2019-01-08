 NYT: ФБР з 2017 року шукала докази дій Трампа в інтересах Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2019

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Новини

NYT: ФБР з 2017 року шукала докази дій Трампа в інтересах Росії

Поштовх до початку розслідування щодо можливих дій президента США Дональда Трампа в інтересах Росії дало звільнення Джеймса Комі з поста директора Федерального бюро розслідувань, пише газета NYT.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Практично одразу після звільнення Джеймса Комі з поста директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) в травні 2017 року це відомство розпочало розслідування щодо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це в п'ятницю, 11 січня, написало американське видання The New York Times з посиланням на неназваних колишніх співробітників правоохоронних органів і кількох співрозмовників, знайомих з ситуацією.

За даними джерел видання, ФБР цікавило, чи становили дії глави держави загрозу національній безпеці США. Крім того, слідчі намагалися з'ясувати, чи діяв Трамп свідомо чи несвідомо в інтересах Москви, звільняючи Комі з посади.

Вже невдовзі після початку розслідування його об'єднали зі слідчими діями під керівництвом спецпрокурора США Робетра Мюллера. Останній керує розслідуванням ймовірного втручання Росії в американські президентські вибори. Утім незрозуміло, чи розслідування щодо ймовірних дій Трампа в інтересах Росії було продовжене Мюллером. 

Нагадаємо, причиною звільнення Комі хазяїн Білого дому назвав тоді неспроможність тодішнього директора ФБР "ефективно керувати" відомством. Згодом Сенат США затвердив на посаді нового керівника ФБР Крістофера Рея.

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Комі не сумнівається у втручанні РФ у вибори

У червні 2017 року під час слухань в комітеті Сенату США у справах спецслужб Джеймс Комі заявив, що його звільнили не за некомпетентне керівництво ФБР і слабкість відомства. Насправді його відправили у відставку, зокрема, через розслідування ймовірного втручання Росії у вибори президента США в 2016 році, наголосив Комі. Тоді він заявив, що не сумнівається у втручанні Росії в президентську кампанію.

Звільнення Комі для того, щоб ускладнити чи припинити розслідування можливого втручання Росії, означало б питання національної безпеки, якими займається контррозвідувальний відділ ФБР. Про розслідування можливих спроб Дональда Трампа перешкодити правосуддю газета The Washington Post написала в червні 2017 року. Однак інформація про контррозвідувальний аспект розслідування раніше не була доступна громадськості, зазначає The New York Times.

Тим часом комісія під керівництвом спецпрокурора США Роберта Мюллера вже протягом 18 місяців розслідує ймовірне втручання РФ у вибори президента Сполучених Штатів в 2016 році. 4 січня суд у Вашингтоні подовжив термін розслідування, в ході якого команда спецпрокурора Мюллера вже пред'явила обвинувачення 33 особам. Серед них - і троє колишніх помічників президента Дональда Трампа.

У Білому домі все заперечують

Речниця Білого дому Сара Сандерс назвала публікацію The New York Times "абсурдною". Вона зазначила при цьому, що Трамп, на відміну від попередника Барака Обами, займає жорстку позицію щодо Росії, повідомляє агентство AP.

Раніше глава американської держави неодноразово закликав припинити федеральне розслідування про можливе втручання Росії в американські президентські вибори, називаючи його "полюванням на відьом". Російська сторона також заперечує своє втручання у вибори.

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