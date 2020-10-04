Новий табір для біженців на Лесбосі частково затопило

Вдруге за кілька днів тимчасовий табір для біженців, зведений на грецькому острові Лесбос, затоплює через потужні зливи. У вівторок, 13 жовтня, повідомляється про те, що потоки мулу пошкодили майже сто наметів зі 1100, облаштованих за допомогою Управління верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН).

Тимчасовий табір Kara Tepe, що нині потерпає від сильних опадів, був зведений протягом кількох днів після того, як у серпні дощенту згорів табір Moria, в якому мешкали близько 12 тисяч людей. У Kara Tepe, за даними УВКБ ООН, оселились 7800 біженців та мігрантів.

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Зважаючи на те, що табір облаштовувався для тимчасовго перебування людей, поки їхню долю вирішуватимуть грецька влада та ЄС, у ньому бракувало належних умов. Робоча група Єврокомісії та грецької влади працює над вирішенням питання про розміщення людей в інших помешканнях. Так, в середині вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що Євросоюз та Греція можуть спільно створити на острові Лесбос новий табір, яким могли б опікуватися спільно Греція, і агентства ЄС. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) вже підтримала цю ідею. На її думку, це стало б "важливим кроком на шляху до європеїзації міграційної політики".