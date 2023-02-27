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Наслідки землетрусу в Туреччині (архівне фото)Фото: ELOISA LOPEZ/REUTERS
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Новий землетрус у Туреччині: є загиблий та поранені

Олександр Куницький
2 год. тому

Магнітуда нового підземного поштовху в Туреччині перевищила 5. Щонайменше одна людина загинула, 69 отримали поранення. Обвалилися 29 будівель. Раніше 184 осіб, підозрюваних в порушенні норм будівництва, заарештували.

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На південному сході Туреччини, який постраждав від недавнього руйнівного землетрусу,  в понеділок, 27 лютого, стався новий землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок цього щонайменше одна людина загинула, 69 отримали поранення.

Під час нових поштовхів у провінції Малатія обвалилися 29 раніше пошкоджених будівель, повідомило турецьке Управління з питань протидії та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD). 

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Руйнівний землетрус

Південний схід Туреччини та північ Сирії сильно постраждали від потужного землетрусу магнітудою 7,8, який стався вранці 6 лютого. Протягом менш ніж 12 годин південний схід Туреччини сколихнув другий землетрус магнітудою 7,5, який відчувався також в Сирії та Лівані. Згодом спостерігалися повторні підземні поштовхи, відомі під назвою афтершоки.

Землетрус став найсильнішим за майже століття спостережень. Востаннє поштовхи такої сили Туреччина пережила 1939 року, коли загинули близько 33 тисяч людей.

Для участі в рятувальній операції до Туреччини були направлені рятувальні бригади з різних країн, в тому числі з України. Станом на сьогодні відомо про понад 50 тисяч загиблих у Туреччині та Сирії.

Понад 160 тисяч будинків, які налічують 520 тисяч квартир - зруйновані, внаслідок чого без житла залишилися мільйони людей. За даними турецької влади, від наслідків землетрусу постраждали 20 мільйонів людей. 

Влада Туреччини заарештувала 184 осіб, підозрюваних у порушенні норм будівництва.

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Землетруси сталися за кілька місяців до турецьких президентських і парламентських виборів, запланованих на червень.

Сьогодні зону землетрусів відвідує делегація Вищої виборчої ради, щоби розпочати збір матеріалів для доповіді про можливість проведення виборів у регіоні, пише Reuters.

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